身體再累還是要熬夜？你可能中了「晚睡強迫症」　做4件小事調回作息

編輯／Emily 圖／翻攝自unsplash.com

就算工作累了一整天，隔天又要早起工作，到了晚上很多人還是喜歡追劇、玩遊戲、吃宵夜⋯到凌晨半夜，明明沒事要忙卻遲遲不肯入睡，那麼你可能患上了「晚睡強迫症」。但長期熬夜對身體只有壞處，想要調作息又不知如何下手，這裡就教你幾個小技巧改善生活習慣。

很多人一定要過凌晨才肯睡覺，那可能就是「晚睡強迫症」的徵兆，會養成這種習慣，往往是因為白天都要上班，這些時間都不屬於自己，就讓人想要在夜晚加倍討回來，就算感到疲乏，但提早去睡就等於少享受幾小時自己時光，所以很多人會竭盡所能的晚睡，只為了得到心理補償。但長期熬夜只會讓身體吃不消，還是應該找到改善作息的方法。

1.提早去做例行公事

「晚睡強迫症」患者通常睡前會有一套例行公事，可能會先洗澡、慢慢的保養、吃宵夜、再來追劇、滑手機⋯，如果沒做完，夜晚就不夠充實，也會遲遲不去睡覺。所以你可以試著提早去做例行公事，如果平常十一點才開始，往前挪到八點進行，就能慢慢享受，營造出假的熬夜情境騙過大腦，當你完成整套流程要入睡時，就會發現時間比平常早很多。

2.睡前別滑手機

很多人睡前都會滑手機、玩電腦，而這就是讓我們晚睡的一大原因，因為常常會越滑越沒有睡意，當看到什麼有趣的東西，又會不小心陷進去，等你回過神，已經過了很久。所以想要改善晚睡，就要強迫自己在一定的時間後放下手機，讓自己不受干擾。

3.做一些放鬆的事

接近睡覺時間，又想享受屬於自己的夜晚，可以試著做一些讓身心感到放鬆的事，這樣既充實，又能幫助你培養睡意。像是可以泡泡腳放鬆一下、做一些舒緩的睡前瑜伽、點上香氛蠟燭、閱讀一些心靈書籍或靜下心冥想等等，都是替代使用電子產品的好方法。

4.找到問題根源

但這些方法其實都治標不治本，如果不找到問題根源，晚睡的習慣還是會回來。這時應該反思一下，自己為何遲遲不去睡覺，是因為每天都覺得不夠充實，想要把握難得的閒暇？或是討厭現在的工作，不想面對痛苦？分析後試著對人生現況做出調整，才能徹底根治。

►注意！「5個飯後壞習慣」別做，原來立刻吃水果不會助消化

►「4大NG洗碗錯誤」小心細菌增加7萬倍！第一條超多人天天做