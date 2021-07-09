fb ig video ETtoday search mobile

「沾到泡麵湯汁的帽子」獵奇設計引熱議　腦洞大開單品韓妞竟搶著戴！

>

編輯／JJ

近期韓網上出現一款「沾到泡麵湯汁的帽子」，帽子前端的橘色色塊，就像是戴著帽子捧著泡麵湯碗喝時不小心沾到的橘色湯汁，與不甚沾到湯汁的真實模樣一對比，還真的頗搞笑，獵奇設計引起熱議，且如此腦洞大開的單品竟受到韓妞們的熱烈歡迎，紛紛搶著戴！

▲沾到泡麵湯的帽子。（圖／翻攝自IG）

▲近期有一款「沾到泡麵湯汁的帽子」在網上引起熱議。（圖／翻攝自IG）

原來這款「沾到泡麵湯汁的帽子」，為韓國女裝品牌SOUP與人氣泡麵品牌Paldo八道王蓋拉麵合作所推出，Paldo在韓國是很知名的泡麵，大人小孩都愛吃，更是許多人的代購清單。

推出這款帽子的靈感，正是因為曾有民眾分享自己吃Paldo拉麵時帽子沾到橘色湯汁，所以SOUP於簡約白色棒球帽的帽簷前端設計了代表湯汁的橘色色塊，並且繡上代表性的王冠標誌，讓人一看就能聯想到「吃泡麵沾到帽子」的情境。

▲沾到泡麵湯的帽子。（圖／翻攝自IG）

▲這款帽子由女裝品牌SOUP與Paldo八道王蓋泡麵合作推出。（圖／翻攝自SOUP）

仔細一看會發現它的設計很不馬虎，背面的調節帶部分還飾有Paldo的LOGO紅色小標籤，加上「湯汁」的調色其實也很活潑可愛，戴起來竟意外的好看，韓妞們更是紛紛搶著戴，網友反應很熱烈：「太搞笑了」、「這是不是泡得有點久喔」、「吃泡麵記得把帽子拿下來啦！」

►韓風「發光透明記事板」打造質感書桌　漂亮提升效率，蝦皮就有賣！

►《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶

關鍵字：

沾到泡麵湯汁的帽子, 韓妞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

微解封！　路易莎咖啡7／13起開放內用　星巴克、伯朗明宣布

微解封！　路易莎咖啡7／13起開放內用　星巴克、伯朗明宣布

「3星座」分手絕不吃回頭草　摩羯理智派、天秤老死不相往來

「3星座」分手絕不吃回頭草　摩羯理智派、天秤老死不相往來

《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶 熊黛林40歲仍有馬甲線　少女系S曲線靠3招養成 迪士尼最夢幻聯名！愛麗兒眼影盤內藏貝殼　壞皇后浮雕秒變全場焦點 這樣塗曬不黑！韓妞教防曬乳正確用法 ，「同一方向塗」超重要 騙人好難！說謊超容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性 「沾到泡麵湯汁的帽子」獵奇設計引熱議　腦洞大開單品韓妞竟搶著戴！ IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面