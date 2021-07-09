「沾到泡麵湯汁的帽子」獵奇設計引熱議　腦洞大開單品韓妞竟搶著戴！

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近期韓網上出現一款「沾到泡麵湯汁的帽子」，帽子前端的橘色色塊，就像是戴著帽子捧著泡麵湯碗喝時不小心沾到的橘色湯汁，與不甚沾到湯汁的真實模樣一對比，還真的頗搞笑，獵奇設計引起熱議，且如此腦洞大開的單品竟受到韓妞們的熱烈歡迎，紛紛搶著戴！

▲近期有一款「沾到泡麵湯汁的帽子」在網上引起熱議。（圖／翻攝自IG）



原來這款「沾到泡麵湯汁的帽子」，為韓國女裝品牌SOUP與人氣泡麵品牌Paldo八道王蓋拉麵合作所推出，Paldo在韓國是很知名的泡麵，大人小孩都愛吃，更是許多人的代購清單。

推出這款帽子的靈感，正是因為曾有民眾分享自己吃Paldo拉麵時帽子沾到橘色湯汁，所以SOUP於簡約白色棒球帽的帽簷前端設計了代表湯汁的橘色色塊，並且繡上代表性的王冠標誌，讓人一看就能聯想到「吃泡麵沾到帽子」的情境。

▲這款帽子由女裝品牌SOUP與Paldo八道王蓋泡麵合作推出。（圖／翻攝自SOUP）



仔細一看會發現它的設計很不馬虎，背面的調節帶部分還飾有Paldo的LOGO紅色小標籤，加上「湯汁」的調色其實也很活潑可愛，戴起來竟意外的好看，韓妞們更是紛紛搶著戴，網友反應很熱烈：「太搞笑了」、「這是不是泡得有點久喔」、「吃泡麵記得把帽子拿下來啦！」

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