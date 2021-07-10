按一鍵秒換錶帶、錶冠和錶圈　Roger Dubuis全球首創像戴新錶

▲一鍵按下即可更換錶帶、錶圈與錶冠的Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli黑色DLC鈦合金鏤空自動上鍊腕錶藍色版，2,347,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Roger Dubuis（羅杰杜彼）與輪胎大廠Pirelli倍耐力聯名Excalibur Spider Pirelli新錶大玩變身，發表全球首創一按即成的迅速更換裝置，輕鬆換上倍耐力腕錶的錶帶、錶冠和錶圈，前兩者更換時有讓人放心的按壓觸感與聲音，錶圈則輕輕一按即可鎖定，所有個性化的設計，讓佩戴者立刻像換上一只新錶。

▲Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli王者系列黑色DLC鈦合金鏤空自動上鍊腕錶，2,347,000元。



新款Excalibur Spider Pirelli王者系列倍耐力腕錶的錶帶，隨錶會附贈另一種顏色的錶帶、錶冠與錶圈，若希望有更多替代配件，可加購Pirelli倍耐力輪胎標誌性顏色的紅、白、藍三組額外配件套組，另有基本款的全黑設計，每組配色限量88套。整體造型仍維持招牌的鏤空設計，搭載RD820SQ自動上鍊鏤空機芯，11時位置設有鏤空微形自動盤，每一個零件都是最佳裝飾。

▲Roger Dubuis首創一按即成的迅速更換裝置，迅速換上錶帶、錶圈與錶冠。



RICHARD MILLE則與英國豪華超級跑車製造商McLaren Automotive（麥拉倫汽車）攜手合作，推出限量106只的RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶，呼應McLaren有史以來最快的道路車、限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑，錶款線條以Speedtail跑車為藍本，呈現完美的水滴形狀，而自製CRMT4自動上鍊陀飛輪機芯上首度融入自主研發的動力儲存顯示、超大日期顯示和功能選擇器等複雜功能，宛如縮小版的拉風超跑。

▲Richard Mille呼應McLaren發布限量106輛的Speedtail超跑，推出限量106只RM 40-01 McLaren Speedtail自動上鍊陀飛輪腕錶。（圖／Richard Mille提供）

►AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性 霜金放閃、酷黑陶瓷都有型

►風・Luxury／愛馬仕擬真月相錶摩登 價格更誘人

