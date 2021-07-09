網推10款今夏必吃「超商冰品」　鹹甜奶蓋雪糕、GODIVA冰⋯⋯全都超好吃

編輯／JJ

這麼熱的夏天，既然不能出去玩水，那麼就只好待在家裡吃冰消暑，防疫期間不用到大賣場人擠人，挑選較少人的時段到家裡附近的便利商店就有超多選擇，以下一起來看看今年夏天網友們都推薦的10款「超商冰品」，有新奇新品也有經典不敗的口味。

古娃娃 X WA!COOKIES 奶蓋雪糕

近期最夯的聯名冰品絕對就是「古娃娃 X WA!COOKIES」的茶風味冰品，共推出「伯爵可可奶蓋雪糕、鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」兩種口味，濃郁茶品外層與起司奶蓋之中融入了布朗尼蛋糕，口感更加分，全家、全聯都有販售，網友特別推薦鐵觀音口味。

▲古娃娃 X WA!COOKIES 奶蓋雪糕。（圖／官方粉絲團）



杜老爺手搖系奶蓋雪糕

杜老爺將大家愛喝的奶蓋手搖飲變身成為雪糕，推出的「手搖雪糕」系列共有「奶蓋生烏龍雪糕、奶蓋紅茶雪糕、奶蓋炭燒咖啡雪糕」三種口味，外層的奶白色奶蓋雪糕包裹著茶味的內層，鹹甜口味不膩口，不過有網友表示這款的奶蓋偏鹹，不喜歡的人可以跳過。

▲杜老爺手搖系奶蓋雪糕。（圖／官網）



COLD STONE角落小夥伴冰銅燒

由冰品店COLD STONE推出的「角落小夥伴布蕾風衛兵銅燒」不管大人小孩都絕對愛吃，中間夾的冰心黑糖片是許多人特別愛的原因。

▲COLD STONE角落小夥伴冰銅燒。（圖／官網）



GODIVA黑巧克力雪糕

GODIVA今夏與7-11獨家推出黑巧克力雪糕新口味，包括「草苺脆黑巧克力雪糕、焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」，巧克力味很濃郁，不會過甜又有香氣，喜歡酸甜口感的人會很愛。

▲GODIVA黑巧克力雪糕。（圖／官網）



桂冠冰菓室冰淇淋

桂冠讓經典湯圓化身為流心花生、流心芝麻口味冰淇淋，另外還加碼推出宇治金時、楊枝甘露，共四種口味，話題度也超高，可在全聯、全家、家樂福購買。

▲桂冠冰菓室冰淇淋。（圖／官網）



小美 X 黑丸3Q仙草雪糕

喜歡仙草味道的人必吃，每一口都能吃到仙草、地瓜圓、紅豆等餡料，口感超豐富，於7-11獨家販售。

▲小美 X 黑丸3Q仙草雪糕。（圖／翻攝7-11）



立頓珍珠奶茶大雪糕

「立頓珍珠奶茶大雪糕」今年夏天改版再推出，強勢回歸，同時想喝珍奶又想吃冰時，來一隻就對了，同樣也在7-11販售，此外，也有許多人推薦義美的珍珠奶茶雪糕喔。

▲立頓珍珠奶茶大雪糕。（圖／官網）



士力架巧克力冰棒

7-11限定販售的「SNICKERS士力架花生巧克力風味冰棒」，簡直就是放大版的士力架，巧克力中間包的是香草冰淇淋，還有滿滿花生香，比起一般巧克力更為甜而不膩，自己吃一整根不是問題，另外全家也有賣Twix的巧克力冰棒。

▲士力架巧克力冰棒。（圖／官網）



新竹福源花生雪沙

超有名的新竹福源花生醬，推出了「花生雪沙」冰品，口感很特殊，冰淇淋的模樣卻有點冰沙的口感，花生的香氣超濃郁，花生控絕對不能錯過，此款在全家限定販售。

▲新竹福源花生雪沙。（圖／記者蕭筠攝）



布丁大雪糕

有些人吃來吃去還是覺得熟悉的口味最對味，這款布丁大雪糕可說是童年的回憶，很多人都是從小吃到大的，每年夏天都一定要吃才行。

▲布丁大雪糕。（圖／官網）



►好市多「線上購物」超划算鞋款、精品包推薦 加碼網推必買5種冷凍食品