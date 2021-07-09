fb ig video ETtoday search mobile

香民們注意！愛馬仕絲巾香水太美、BYREDO反璞歸真推出白蓋珍藏版

>

▲▼香民們注意！愛馬仕推出第3款絲巾香水 。（圖／品牌提供）

▲7月不少重量級新香上市。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家更要有儀式感，快噴上香水讓心情變美麗吧！7月愛馬仕絲意系列推出第3款香氛，伊麗莎白雅頓第5款白茶香水也問世，BYREDO經典的返璞歸真也祭出珍藏版，多款迷人香氣讓人陷入選擇障礙。

▲▼香民們注意！愛馬仕推出第3款絲巾香水 。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕 Twilly d'Hermès Eau Ginger 淡香精，85ml，5,350元。

Twilly Eau Ginger淡香精是愛馬仕絲意系列的第三款香氛，由濃郁大方的牡丹、明亮甜辣的糖漬薑、 溫柔活潑的雪松組成。清新優雅的香氛聞起來有著讓人愉快的陽光能量。香水包裝盒印飾了全新配色的 Astrologie nouvelle 圖案，香水瓶上繫著一條新的長絲帶，並冠著明亮耀眼的白色瓶蓋。

▲▼香民們注意！愛馬仕推出第3款絲巾香水 。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 珍藏版限量返樸歸真淡香精，100ml，7,600元。

「返樸歸真」是BYREDO香氛系列創作中長久不敗的經典，珍藏版限量香氛瓶身搭配白色瓶蓋，呼應全新視覺形象，聞起來像是乾淨肌膚穿著舒適衣物散發出的氣味。這款超凡的香氣表達出白色亞麻布和洗滌劑之間的相映。醛花的柔軟流進了精緻的玫瑰香氣，透過檀香和麝香，展現魅力存在。

▲▼香民們注意！愛馬仕推出第3款絲巾香水 。（圖／品牌提供）

▲伊麗莎白雅頓 白茶野薑花香水，100ml，2,000元。

雅頓也在夏季推出第五款白茶野薑花香水，以香料和明亮花卉的基調，搭配野薑花的芬芳、醒神的薑香、再加上百合花瓣的濃郁香氣，譜出優雅明亮感香氣。

分享此款香水的靈感來自於野薑花盛開的花園，仰望清晨的陽光，在天空中金黃火球的邀請下，端上一杯溫暖的茶飲，白茶野薑花喚醒深刻的記憶，注入能量與熱情，彷彿引領開啟一段嶄新的冒險旅程。

►網讚：超準！挑一款你喜歡的「洗髮精香味」，秒測愛情盲點

關鍵字：

愛馬仕, 雅頓, BYREDO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

微解封！　路易莎咖啡7／13起開放內用　星巴克、伯朗明宣布

微解封！　路易莎咖啡7／13起開放內用　星巴克、伯朗明宣布

「3星座」分手絕不吃回頭草　摩羯理智派、天秤老死不相往來

「3星座」分手絕不吃回頭草　摩羯理智派、天秤老死不相往來

《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶 熊黛林40歲仍有馬甲線　少女系S曲線靠3招養成 「沾到泡麵湯汁的帽子」獵奇引熱議　腦洞大開韓妞竟搶著戴！ 迪士尼最夢幻聯名！愛麗兒眼影盤內藏貝殼　壞皇后浮雕秒變全場焦點 騙人好難！說謊超容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性 這樣塗曬不黑！韓妞教防曬乳正確用法 ，「同一方向塗」超重要 德國模特兒穿「台牌禮服」登坎城紅毯！　橄欖綠羽毛裝掀外媒熱議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面