香民們注意！愛馬仕絲巾香水太美、BYREDO反璞歸真推出白蓋珍藏版

▲7月不少重量級新香上市。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家更要有儀式感，快噴上香水讓心情變美麗吧！7月愛馬仕絲意系列推出第3款香氛，伊麗莎白雅頓第5款白茶香水也問世，BYREDO經典的返璞歸真也祭出珍藏版，多款迷人香氣讓人陷入選擇障礙。

▲愛馬仕 Twilly d'Hermès Eau Ginger 淡香精，85ml，5,350元。

Twilly Eau Ginger淡香精是愛馬仕絲意系列的第三款香氛，由濃郁大方的牡丹、明亮甜辣的糖漬薑、 溫柔活潑的雪松組成。清新優雅的香氛聞起來有著讓人愉快的陽光能量。香水包裝盒印飾了全新配色的 Astrologie nouvelle 圖案，香水瓶上繫著一條新的長絲帶，並冠著明亮耀眼的白色瓶蓋。

▲BYREDO 珍藏版限量返樸歸真淡香精，100ml，7,600元。

「返樸歸真」是BYREDO香氛系列創作中長久不敗的經典，珍藏版限量香氛瓶身搭配白色瓶蓋，呼應全新視覺形象，聞起來像是乾淨肌膚穿著舒適衣物散發出的氣味。這款超凡的香氣表達出白色亞麻布和洗滌劑之間的相映。醛花的柔軟流進了精緻的玫瑰香氣，透過檀香和麝香，展現魅力存在。

▲伊麗莎白雅頓 白茶野薑花香水，100ml，2,000元。

雅頓也在夏季推出第五款白茶野薑花香水，以香料和明亮花卉的基調，搭配野薑花的芬芳、醒神的薑香、再加上百合花瓣的濃郁香氣，譜出優雅明亮感香氣。

分享此款香水的靈感來自於野薑花盛開的花園，仰望清晨的陽光，在天空中金黃火球的邀請下，端上一杯溫暖的茶飲，白茶野薑花喚醒深刻的記憶，注入能量與熱情，彷彿引領開啟一段嶄新的冒險旅程。

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