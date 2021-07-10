免花錢也能變美！8種能「美白＋抗老」的超級食物　還益瘦身

▲有些食物營養豐富，能延緩老化同時幫助美白肌膚。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

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大部分女生都愛美又怕老，願意花大把金錢時間和心力來保養肌膚、維持身材，但除了靠護膚品，你還能從「食補」著手！有些食物富含維生素C、維生素E、白藜蘆醇、番茄紅素等天然抗氧化劑，可幫助消除自由基，對抗衰老、美白、促進新陳代謝，快把以下8種兼具美白和抗老的超級食物記好，從今天開始越吃越美。

1.火龍果



火龍果含有鎂、鐵和維他命C、E等多種兼具美白和抗老的營養成分，還含有花青素，可幫助肌膚抵禦自由基。尤其紫紅色火龍果比白色火龍果含有更多的花青素，美白和抗老效果更好。

2.黑巧克力



黑巧克力富含鎂，有助於穩定情緒，幫助減壓、心情保持愉悅，又含有多酚、多種類黃酮成份等多種擁有強大抗氧化功效的營養素，可減少皮膚光害，幫助身體、肌膚延緩衰老。

但要注意選擇低糖且可可含量70%以上的黑巧克力才有幫助，並適量攝取以免發胖。

3.蘆筍



蘆筍含有維他命A、C、E、K和維他命B6等多種維他命，還富含白藜蘆醇和葉酸，不僅有助於亮白肌膚和延緩衰老，還可降低皮膚炎症。

4.奇異果



奇異果在日本被稱為水果中的「美容之王」，含有豐富的維他命C和維他命E，可促進膠原蛋白合成，減輕自由基對皮膚的傷害，延緩肌膚老化，並對抗暗沈、抗氧化，提亮皮膚。

5.亞麻籽



被視為「超級食物」的亞麻籽含有很高的膳食纖維和Omega-3不飽和脂肪酸，不僅對腸道很有益處、促進排便，是許多人的瘦身好幫手，Omega-3更能幫助減少皮膚粗糙，降低炎症，對皮膚美白和抗老都很好。

6.酪梨



酪梨在日本被稱為「可以吃的美容液」，含有超過20種以上的營養成分，像是富含維他命A、C、D、E、K，還含有大量的優質脂肪，可以滋潤皮膚，幫助亮白肌膚和抗衰老。

7.紅石榴



紅石榴擁有100種以上的營養素，更擁有豐富的抗氧化物質，包含大量的石榴多酚和花青素、單寧、鞣花酸等多酚類，抗氧效能是綠茶的4倍，可幫減少因自由基侵害造成的膚色不均、暗沈，幫肌膚恢復淨白，還有抗發炎作用，提升免疫力。

8.番茄



番茄含有豐富的維他命C和番茄紅素等抗氧化劑，蕃茄紅素更具有光保護的功效，可幫助皮膚抵禦紫外線的傷害，幫助延緩老化和美白。

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