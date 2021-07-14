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腦洞大開！「立體拉麵」T恤逼真到流口水　「快遞包裹」竟能穿上身

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記者王蓁蓁 / 台北報導

話題性十足的日本潮流品牌Doublet，每季單品中都能將日常元素融入設計，帶來突發奇想的驚喜！近期Doublet攜手俄羅斯選購平台，再度腦洞大開打造出「立體菜單」服裝，一口氣將日本的招牌餐點壽司、蛋包飯、拉麵、鐵板燒等栩栩如生的食物模型，放上T恤與帽T，另一款完美仿造「郵寄包裹」的T恤，更是讓人看了忍不住會心一笑。

▲Doublet 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet 。（圖／翻攝IG）

▲DoubletＸSVMOSCOW聯名打造菜單膠囊系列。（圖 / 翻攝品牌官網）

Doublet與俄羅斯選購平台SVMOSCOW聯名打造菜單膠囊系列，只要是熱愛日本美食的人應都十分熟悉，包括壽司、蛋包飯、拉麵、鐵板燒等，令人食指大動的日系菜單「印花」全都一躍而上T恤、帽T，更加趣味的是這些餐點都被神還原立體化，各種藏在細節中的彩蛋給人意想不到驚奇，只能說，只有Doublet可以超越Doublet。

▲Doublet 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet 。（圖／翻攝IG）

▲DoubletＸReVoLuTioN推出「快遞包裹」T恤。（圖 /翻攝IG@__doublet__)

另外，防疫期間線上購物也成了大家近日在家悶壞的排解娛樂之一，Doublet照樣不負所望，在日牌ReVoLuTioN成立40週年之際，將「郵寄包裹」元素注入T恤，藍白的手寫快遞單完美仿造郵件細節，讓衣服折起來時就跟真正的快遞包裹一模一樣，只見拉鍊拉開一件潮流T恤就在眼前展開，詼諧的詮釋了Doublet天馬行空的玩味設計。

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關鍵字：

Doublet, 日本料理, 壽司, 包裹

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