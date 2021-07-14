fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢結婚22周年甜曬「歷年情侶裝」　驚人葡萄紫「靠臉蛋駕馭」

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

演藝圈最閃夫妻檔貝克漢（David Beckham）與維多莉亞（Victoria Beckham），恩愛模樣不知羨煞多少人！兩人在近日迎來了結婚22周年紀念日，不忘在社群曬出甜蜜合照表達愛意，貝克漢更Po出一組「歷年情侶裝」照片，其中一套超搶眼的葡萄紫造型，也令不少網友直呼：「顏色不小心就成了災難色」、「有顏值就是任性」、「用臉蛋駕馭」。

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦1999年結婚時大膽選穿前衛的葡萄紫色婚紗。（圖 / 翻攝IG@davidbeckham，以下同)

貝克漢與維多莉亞結婚22年至今可以說是演藝圈的最佳模範夫妻，兩人育有三個帥兒子布魯克林貝克漢、羅密歐貝克漢和克魯茲貝克漢，還有可愛的團寵女兒「小七」哈珀貝克漢，他們時常在社群分享家中好笑又溫馨的趣事，22年周年紀念日，貝克漢當然也在IG上大方秀恩愛，並寫下「22年過去了，我們仍然在穿情侶裝」，甜蜜指數破表。

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢Po出與老婆維多莉亞歷年「情侶裝」穿搭。

貝克漢Po出與老婆維多莉亞這些年的「情侶裝」穿搭，從1999結婚，兩人以葡萄紫婚紗亮相，前衛大膽的選色直至今日也令人覺得十分驚豔，也有兩人一起出席派對，酷帥的黑色英倫皮衣穿搭，而休閒的田園風格，以及卡其配色搭配，顯得輕鬆又時髦，只見照片中的他們從青澀到漸漸成熟，最後貝克漢也放上了全家一起穿上同款睡衣的合影，並感性道：「謝謝老婆給了我一群很棒的孩子，讓我們一起玩穿搭」。

▲貝克漢夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢在最後放上了全家一起穿上同款睡衣的合影。

►54歲金喜愛根本逆齡生長！穿V領洋裝洩「胸前陰影」、S曲線太逼人

►韓素希「純欲系」風格又甜又辣　露小蠻腰、曬筆直長腿太惹火

關鍵字：

貝克漢, 維多莉亞, 情侶裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表 韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 貝克漢16歲小兒子也太帥！秀「超深」腹肌，粉絲驚呼：你長太快了 12位「95後」鮮肉男星顏值高！《以家人之名》張新成網封寶藏男孩 低馬尾包頭好時髦！上班也能1分鐘綁好的巨美髮型 老是無效減肥？營養師曝「瘦不了」常見6原因：吃太少反而NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面