貝克漢結婚22周年甜曬「歷年情侶裝」　驚人葡萄紫「靠臉蛋駕馭」

記者王蓁蓁 / 台北報導

演藝圈最閃夫妻檔貝克漢（David Beckham）與維多莉亞（Victoria Beckham），恩愛模樣不知羨煞多少人！兩人在近日迎來了結婚22周年紀念日，不忘在社群曬出甜蜜合照表達愛意，貝克漢更Po出一組「歷年情侶裝」照片，其中一套超搶眼的葡萄紫造型，也令不少網友直呼：「顏色不小心就成了災難色」、「有顏值就是任性」、「用臉蛋駕馭」。

▲貝克漢夫婦1999年結婚時大膽選穿前衛的葡萄紫色婚紗。（圖 / 翻攝IG@davidbeckham，以下同)

貝克漢與維多莉亞結婚22年至今可以說是演藝圈的最佳模範夫妻，兩人育有三個帥兒子布魯克林貝克漢、羅密歐貝克漢和克魯茲貝克漢，還有可愛的團寵女兒「小七」哈珀貝克漢，他們時常在社群分享家中好笑又溫馨的趣事，22年周年紀念日，貝克漢當然也在IG上大方秀恩愛，並寫下「22年過去了，我們仍然在穿情侶裝」，甜蜜指數破表。

▲貝克漢Po出與老婆維多莉亞歷年「情侶裝」穿搭。

貝克漢Po出與老婆維多莉亞這些年的「情侶裝」穿搭，從1999結婚，兩人以葡萄紫婚紗亮相，前衛大膽的選色直至今日也令人覺得十分驚豔，也有兩人一起出席派對，酷帥的黑色英倫皮衣穿搭，而休閒的田園風格，以及卡其配色搭配，顯得輕鬆又時髦，只見照片中的他們從青澀到漸漸成熟，最後貝克漢也放上了全家一起穿上同款睡衣的合影，並感性道：「謝謝老婆給了我一群很棒的孩子，讓我們一起玩穿搭」。

▲貝克漢在最後放上了全家一起穿上同款睡衣的合影。

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