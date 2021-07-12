fb ig video ETtoday search mobile

穿膩快時尚這邊請！3家質感「男裝網拍」　街頭、極簡風買到欲罷不能

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲男裝網拍。（圖／dappei提供）

文／Dappei

總是想要多添購一些衣服卻又懶得出門嗎？難得的休假剛好遇到颳風下雨，坐在身旁的女友已經開始逛網拍滑得不亦樂乎了，你卻無從下手，搭編也懂這種感覺，為了幫廣大男性解決這個困擾，搭編嚴選了 3 家廣受好評的男性網拍平台，不用出門也可以逛街購物，換上一身帥氣行頭，馬上筆記起來加入我的最愛！

#Wearever

這是一家完全依照老闆品味喜好選物的男裝平台，可以感受到老闆溫文儒雅的氣質，產品很多元化，從頭到腳什麼都有，搭編不得不推薦老闆定期舉辦的活動 《品味》，跟福袋有點相似，可以選購不同價位的《品味》，裡面會包含大於同等價值的商品，老闆會依照你個人氣質以及穿搭習慣，量身搭配只屬於你的《品味》，馬上最追蹤起來不要錯過下次的活動！

#BYW

這家男裝品台的選物年齡層比較年輕化，顏色多元且照片比較街頭一點，但也不乏質感套裝，常常可以在這個網站挖到一些價格便宜的配件，CP 值超級高，最特別的莫過於微增高鋸齒鞋底帆布鞋，一雙上腳馬上化身潮流金童，此外，老闆會定期開直播介紹商品，詳盡的介紹加上甜甜的價格，一不小心就要買到剁手！

#Dazed

喜歡極簡風格的男生們可以直接鎖定這家，不只是單純的素色單品，每件衣服上都有一些小巧思，穿起來保證愛不釋手。除了比較乾淨的選擇之外，老闆也會挑選一些圖案可愛的 T-shirt 讓整體搭配活潑許多，經過搭編的仔細觀察，每次新品上市都會被搶購一空，手腳要快不然就搶不到囉！

Dappei 結語：

在家購物真的省力又省時，不用出去人擠人，也可以用最經濟實惠的價錢買到最適合自己的衣服，在人人都需要保持社交距離的現在，逛逛網拍是最好的選擇了吧！

文字編輯：Samuel / 圖源：IG@wearever.tw、@byw.com.tw@dazedtw

是時候更新衣櫃了！激推 5 間一定會刷爆的「平價男裝網拍」，買到你笑呵呵！

編輯最常回購的「台灣網拍」推薦：復古、簡約風格買到忘記自己，小資女、矮個女都超合適！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 男裝, 網拍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶 Apple AirPods Pro現省2000元！激殺5990元　手刀衝了、開會更方便 TWICE MOMO分手後首曬照！破尺度深V褲裝辣翻　網：單身更美 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 夏日容易乾枯掉髮？洗之前「多一步」解決問題　髮根蓬鬆又豐盈 單喝美式膩了嗎？四種新喝法DIY　夢幻玫瑰美式、甜橙口味超好喝 少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面