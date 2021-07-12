穿膩快時尚這邊請！3家質感「男裝網拍」　街頭、極簡風買到欲罷不能

文／Dappei

總是想要多添購一些衣服卻又懶得出門嗎？難得的休假剛好遇到颳風下雨，坐在身旁的女友已經開始逛網拍滑得不亦樂乎了，你卻無從下手，搭編也懂這種感覺，為了幫廣大男性解決這個困擾，搭編嚴選了 3 家廣受好評的男性網拍平台，不用出門也可以逛街購物，換上一身帥氣行頭，馬上筆記起來加入我的最愛！

#Wearever

這是一家完全依照老闆品味喜好選物的男裝平台，可以感受到老闆溫文儒雅的氣質，產品很多元化，從頭到腳什麼都有，搭編不得不推薦老闆定期舉辦的活動 《品味》，跟福袋有點相似，可以選購不同價位的《品味》，裡面會包含大於同等價值的商品，老闆會依照你個人氣質以及穿搭習慣，量身搭配只屬於你的《品味》，馬上最追蹤起來不要錯過下次的活動！

#BYW

這家男裝品台的選物年齡層比較年輕化，顏色多元且照片比較街頭一點，但也不乏質感套裝，常常可以在這個網站挖到一些價格便宜的配件，CP 值超級高，最特別的莫過於微增高鋸齒鞋底帆布鞋，一雙上腳馬上化身潮流金童，此外，老闆會定期開直播介紹商品，詳盡的介紹加上甜甜的價格，一不小心就要買到剁手！

#Dazed

喜歡極簡風格的男生們可以直接鎖定這家，不只是單純的素色單品，每件衣服上都有一些小巧思，穿起來保證愛不釋手。除了比較乾淨的選擇之外，老闆也會挑選一些圖案可愛的 T-shirt 讓整體搭配活潑許多，經過搭編的仔細觀察，每次新品上市都會被搶購一空，手腳要快不然就搶不到囉！

Dappei 結語：

在家購物真的省力又省時，不用出去人擠人，也可以用最經濟實惠的價錢買到最適合自己的衣服，在人人都需要保持社交距離的現在，逛逛網拍是最好的選擇了吧！

文字編輯：Samuel / 圖源：IG@wearever.tw、@byw.com.tw、@dazedtw

是時候更新衣櫃了！激推 5 間一定會刷爆的「平價男裝網拍」，買到你笑呵呵！



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