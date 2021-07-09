fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／項鍊出現虹彩！　Boucheron革命技術造夢幻色

>

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Halo白金頸圈項鍊鑲嵌經全息技術處理水晶及鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

光對Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne而言，有股神奇的魔力，全新Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列共25件作品，是她對光線與色彩交融的最佳詮釋，她從兩方面著手，首創在珠寶運用「全息技術」以高溫將貴金屬噴灑在陶瓷或水晶上，呈現如夢似幻的虹彩效果；另一手法是採用天然蛋白石，藉由其游彩現象展現光影魅力。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Faisceaux主題經全息技術處理水晶及鑽石玫瑰金手鐲（左），Jack胸針。
 

Boucheron此次首開先例，找上創立於1665年、承建凡爾賽宮知名鏡廊的法國玻璃纖維領導品牌SAINT-GOBAIN合作，首度於立體珠寶上應用全息技術，在真空環境高溫加熱鈦或銀，讓細小分子沉澱塗覆在水晶或陶瓷上，展現幻彩的效果，代表每件作品都是獨一無二，正符合創意總監Claire Choisne追求自由、讓珠寶自己決定顏色的理想。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Holographique項鍊是此次製作難度最高之作，全息技術處理水晶鑲嵌20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Chromatique主題花朵戒指，立體花瓣為經過全息技術處理陶瓷並鑲鑽。
 

Claire Choisne透露，Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列製作難度最高為Holographique項鍊，因為由超薄的刀片型水晶打造而成，又要保持佩戴的靈活度，著實考驗工藝技術，經過全息處理的項鍊邊緣鑲嵌鑽石，中央為20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，在光線投影下相當夢幻；全息技術還運用在Chromatique主題花朵胸針與戒指的白陶瓷花瓣上，擬真設計非常吸睛。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron以鬥魚為主角的Opalescence蛋白石珠串項鍊，鑲嵌一顆71.69克拉的蛋面切割衣索比亞白蛋白石。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Illusion主題10.38克拉的蛋面梨形切割澳洲深色蛋白石戒（左起），50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石戒，30.98克拉的蛋面切割澳洲黑蛋白石戒。
 

天然的蛋白石也是Boucheron新系列的焦點，Opalescence主題項鍊精心設計鬥魚，魚鰭採用鏤空琺瑯工藝，靈動的魚宛如從71.69克拉蛋白石浮現，其頸鍊與垂墜流蘇均為蛋白石珠，相當華美；品牌同時推出澳洲深色蛋白石、衣索比亞白蛋白石、澳洲黑蛋白石等3款大克拉戒指，主石旁鑲嵌的彩色寶石完全呼應主石的遊彩色調。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Light 系列熾熱之夜紅寶石鑽石項鍊。（圖／伯爵提供，以下同）

伯爵（PIAGET）甫發表的Extraordinary Lights 非凡之光頂級珠寶系列，也從各式光影獲得靈感，創作慶典之光、奇幻光影、永恆光鏡三個主題珠寶與腕錶，分別選用寶石界的「四大天王」鑽石、藍寶石、紅寶石與祖母綠，詮釋朝陽、暮色、極光等大自然光影變化。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Light 系列星空之舞藍寶石鑽石戒指。

►伯爵珠寶上秀極光　Chaumet請LVMH集團少奶奶穿深V助陣

►LV致敬創辦人工人變大亨傳奇　經典硬箱、鎖扣元素變珠寶

 

關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

LV致敬創辦人工人變大亨傳奇　經典硬箱、鎖扣元素變珠寶

LV致敬創辦人工人變大亨傳奇　經典硬箱、鎖扣元素變珠寶

萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

風・Luxury／愛馬仕擬真月相錶摩登　價格更誘人

風・Luxury／愛馬仕擬真月相錶摩登　價格更誘人

珍珠耍叛逆　TASAKI搭尖錐寶石好酷 金秀賢自認懂女生時尚　聞「哪位女主角適合潛水錶｣被考倒 女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采 行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征 AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性　霜金放閃、酷黑陶瓷都有型　 想當「辣新娘」快學她！短婚紗炸開事業線配牛仔靴　半臀快失守 伯爵珠寶上秀極光　Chaumet請LVMH集團少奶奶穿深V助陣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面