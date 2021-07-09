亮・珠寶／項鍊出現虹彩！　Boucheron革命技術造夢幻色

▲Boucheron Halo白金頸圈項鍊鑲嵌經全息技術處理水晶及鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

光對Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne而言，有股神奇的魔力，全新Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列共25件作品，是她對光線與色彩交融的最佳詮釋，她從兩方面著手，首創在珠寶運用「全息技術」以高溫將貴金屬噴灑在陶瓷或水晶上，呈現如夢似幻的虹彩效果；另一手法是採用天然蛋白石，藉由其游彩現象展現光影魅力。

▲Boucheron Faisceaux主題經全息技術處理水晶及鑽石玫瑰金手鐲（左），Jack胸針。



Boucheron此次首開先例，找上創立於1665年、承建凡爾賽宮知名鏡廊的法國玻璃纖維領導品牌SAINT-GOBAIN合作，首度於立體珠寶上應用全息技術，在真空環境高溫加熱鈦或銀，讓細小分子沉澱塗覆在水晶或陶瓷上，展現幻彩的效果，代表每件作品都是獨一無二，正符合創意總監Claire Choisne追求自由、讓珠寶自己決定顏色的理想。

▲Boucheron Holographique項鍊是此次製作難度最高之作，全息技術處理水晶鑲嵌20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石。





▲Boucheron Chromatique主題花朵戒指，立體花瓣為經過全息技術處理陶瓷並鑲鑽。



Claire Choisne透露，Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列製作難度最高為Holographique項鍊，因為由超薄的刀片型水晶打造而成，又要保持佩戴的靈活度，著實考驗工藝技術，經過全息處理的項鍊邊緣鑲嵌鑽石，中央為20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，在光線投影下相當夢幻；全息技術還運用在Chromatique主題花朵胸針與戒指的白陶瓷花瓣上，擬真設計非常吸睛。

▲Boucheron以鬥魚為主角的Opalescence蛋白石珠串項鍊，鑲嵌一顆71.69克拉的蛋面切割衣索比亞白蛋白石。





▲Boucheron Illusion主題10.38克拉的蛋面梨形切割澳洲深色蛋白石戒（左起），50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石戒，30.98克拉的蛋面切割澳洲黑蛋白石戒。



天然的蛋白石也是Boucheron新系列的焦點，Opalescence主題項鍊精心設計鬥魚，魚鰭採用鏤空琺瑯工藝，靈動的魚宛如從71.69克拉蛋白石浮現，其頸鍊與垂墜流蘇均為蛋白石珠，相當華美；品牌同時推出澳洲深色蛋白石、衣索比亞白蛋白石、澳洲黑蛋白石等3款大克拉戒指，主石旁鑲嵌的彩色寶石完全呼應主石的遊彩色調。

▲伯爵Extraordinary Light 系列熾熱之夜紅寶石鑽石項鍊。（圖／伯爵提供，以下同）



伯爵（PIAGET）甫發表的Extraordinary Lights 非凡之光頂級珠寶系列，也從各式光影獲得靈感，創作慶典之光、奇幻光影、永恆光鏡三個主題珠寶與腕錶，分別選用寶石界的「四大天王」鑽石、藍寶石、紅寶石與祖母綠，詮釋朝陽、暮色、極光等大自然光影變化。

▲伯爵Extraordinary Light 系列星空之舞藍寶石鑽石戒指。

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