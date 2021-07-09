網友票選「小白鞋」TOP10！AF1、NB 327都上榜　第一名降價好入手

文／Dappei

休閒百搭的鞋款，莫過於人見人愛的「小白鞋」了！人人櫃中一雙的小白鞋，各路品牌都有擁護者，而這次 Dappei 也做了問答調查想知道到底誰是「鞋中之王」，快點來看看你最愛的那雙有沒有上榜吧！

▎NB 327

先從第十名打頭陣！這雙絕對是 Dappei IG 最常出現的牌子之一，new balance 的鞋是出了名的舒服，鞋都是一穿就愛上、回不去的那種，而且頭型的設計更顯腳瘦，誰能抗拒！

▎Massimo Dutti

來自西班牙的牌子，鞋子是其中一支線，算是一輕奢品牌。鞋子走極致簡約風格，沒有商標、多餘的線條，如果喜歡極致簡約的人，這款可以考慮入手試試。

▎alexander mcqueen

alexander mcqueen 應該無人不知無人不曉吧！這雙價格算是排行裡數一數二的厲害的，它鞋身加厚增高的設計並非死板的厚重感，顯瘦、顯高效果一流，真的讓人非常心動。

▎Spring Court

來自法國的 Spring Court 被稱爲是國寶鞋，也是約翰藍儂最愛小白鞋，它鞋側八個透氣孔的標誌性設計常常成為大家討論它的開場白，而寬鞋面的設計也很適合亞洲人穿著，鞋墊還有個「永遠不會臭」的傳說。

▎Vans

說到白鞋怎麼可以少了大名鼎鼎的 Vans ，這雙絕對是滑板人的最愛也不為過，將白鞋重點 classic & basic 的精神展現透徹，鞋高能露出腳踝的設計讓人更加顯瘦，為身材比例加分！

▎Superga

來自義大利的簡約設計，可是連英國皇室凱特王妃都愛不釋手，而 YouTuber Meg 也曾在頻道大力推薦過它。白鞋最怕的就是髒了會顯舊，但這雙卻不會，它還會自帶一種高級感，不會因為髒就變廉價，但鞋型是屬偏窄的，選購時還是建議要試穿再購買！

▎Stan Smith

它定位為網球鞋，是為傳奇網球手 Stan Smith 所設計的，因此鞋舌上特意使用其頭像與簽名。它揮別過往愛迪達的側邊大大的三斜斜設計，採用凹洞透氣孔，讓整體更顯乾淨，皮革的設計也更加耐穿、不易髒。

▎Common Project

這雙如果用價格排名的話它一定也是名列前茅，但它的售價卻沒有讓信徒卻步，也曾被美國 GQ 雜誌評選為最佳男士白鞋，憑藉著它極簡的外表與側邊的迷之燙金數字而爆紅，讓許多人對它愛不釋手。

▎AF1

完全是中間殺出來的黑馬，票數直緊追著第一名不放。「空軍一號」大概是所有籃球男子都會擁有的一雙，即便它實在不太能拿來打球，但無論是男女，穿上它總會自動套上街頭濾鏡，可以為穿搭增添 street、運動休閒感。而且鞋型的設計也是以大頭為主，不太挑腳型、人人都能駕馭。

▎muji

最後，實至名歸、白鞋中的老大哥，還是非「無印良品」的小白鞋莫屬了！以最親民、高CP值的價格進入台灣市場，一雙不到一張小朋友就可以解決，而且也耐穿程度真不是蓋的。布料防潑水的設計，剛好可以因應台灣潮濕多雨的氣候。簡單百搭又顯瘦，受到非常多的文青男女的愛戴，鞋上的銀扣點綴為整體質感加分、不顯單調。

Dappei 結語：

搭編對於第一名完全是不意外，畢竟身為資深白鞋用戶，鞋櫃裡可是躺了三雙無印的，出國玩下暴雪穿著它，腳回飯店居然沒有進雪水，而且莫名的保暖（？

文字編輯：Joe 圖片來源：1 2 3

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