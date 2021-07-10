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「短袖西裝外套」適合夏天！3種搭配法質感不悶熱　平口小可愛最合拍

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▲短袖西裝外套。（圖／dappei提供）

文／Dappei

常規的西裝外套除了表布，內層還會貼襯布、再上一層裡布，肩部的機關更是一層又一層，加上又是長袖款式，夏天根本穿不住！但是隨著休閒西裝的發展，也漸漸推出減少工序、薄且透氣的款式，短袖或是五分袖的西裝外套在夏天更加實穿也很好搭配。

俏皮短套裝

套裝穿搭最容易，只要考慮內搭上衣的搭配性就可以了，非常適合懶人。想要顯得更加年輕俏皮的話，可以選擇顏色鮮艷、糖果色等顏色的套裝，而基本的大地色則是質感的安全牌，不容易出錯。

▲短袖西裝外套。（圖／dappei提供）

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質感裙裝

裙裝與休閒西裝也能搭，穿一件式洋裝也非常合適。使用同色系的顏色互相搭配形成和諧的色系，就能看起來很溫柔，如果是顯眼的千鳥格、純白色等印花款式，就比較考驗搭配功力。不過以最簡單的說法就是「身上只能有一處顯眼」，把西裝外套當成穿搭重點，其他部分就用顏色與其相襯就好，不要過度華麗。

▲短袖西裝外套。（圖／dappei提供）

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休閒亮眼

短袖西裝外套裡面除了能穿 T 恤、襯衫，還能穿平口小可愛、短版細肩帶上衣等，為看起來比較正式的西裝加上休閒感，因此下身可以穿跟外套顏色同樣冷 / 暖度的跳色西裝褲，如果怕認顏色出錯的話也可以直接穿牛仔褲，馬上就得到亮眼街頭 look 。

▲短袖西裝外套。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

休閒西裝現在已經變化出了很多種款式，除了短袖款，還有強調肩膀線條的墊肩款、綁帶款、 Oversized 款等，每一種都有自己適合的人和穿出不同的風格的能力，如果你有興趣去試試看，一定能找出最適合自己的一款。

文字編輯：Ariel

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 短袖西裝外套, 西裝外套

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