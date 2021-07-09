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劉詩詩「漸變粉紗裙」一轉身辣翻！　胸前陰影、天鵝頸齊發網暴動了

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▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星劉詩詩演藝事業亮眼 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉詩詩演藝事業亮眼，所到之處都是焦點，近期她現身公開活動時，換上一套「粉色漸變紗裙」出鏡，從內而外散發優雅氣息，而低胸的平口剪裁更讓傲人的直角肩與胸前陰影全曝光，罕見破尺度造型引起網友熱議。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩身穿泰國設計師品牌POEM漸變粉色禮服登場 。（圖／翻攝自微博）

大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚6年，育有2歲兒子，家庭事業兩得意。近期她出席品牌活動時，身穿泰國設計師品牌POEM禮服登場，最大亮點就屬顯眼的漸層粉色勾勒裙襬，劉詩詩演繹起來充滿仙氣，與若隱若現的白皙美腿巧妙融合。不光如此，正面平口剪裁也充分發揮了劉詩詩的身材優勢，使得傲人「天鵝頸」一覽無遺，唯美的肩頸線條加上深V美胸十分火辣。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩同樣駕馭幹練褲裝。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩一直維持纖細體態，不光是裙裝造型駕馭得宜，日前以英國品牌Safiyaa 連身褲裝亮相，同樣驚艷不少粉絲。劉詩詩以白色翻領襯衫內搭彰顯幹練氣場，而深U褲裝包覆前凸後翹的身型，一雙長腿映入眼簾，就算全身包緊緊，但身材比例極佳，各種造型都難不倒。

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關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆 , POEM

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