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4家「瑜伽服」符合亞洲身形！提臀、收腰超顯瘦　不會有駱駝蹄

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲瑜伽服品牌。（圖／dappei提供）

文／Dappei

每次要來運動的時候都如同「天人交戰」，但穿上漂亮運動服的時候整個人都會莫名有種，運動真時尚的感覺。但挑選運動服的時候，除了顏值要高、不能顯胖、尷尬部位不能太明顯 ，還要提臀、能收腰，真的超麻煩！現在就讓搭編來推薦幾個超讚品牌，直接幫你過濾好，你只要入坑就好！

# Lululemon

來自加拿大超紅品牌，也有推出「亞洲限定」系列，現在在台灣也有實體門市，可以先試穿再買，就不會遇到踩雷的問題，還有超多種不同功能版型還有顏色可以選擇，而且最令人頭痛的褲長問題也有解，只要去門市就可以修改褲長！只是單價算是全部最高的，但品質可真的是沒話說，可以穿很久。

▲瑜伽服品牌。（圖／dappei提供）

▲Lululemon品質好，可以穿很久。（翻攝自IG@lululemontw）

# XEXYMIX

是搭編最愛的一家，認為這家的收腹效果極佳，而且是韓國品牌，自然版型設計會是以亞洲人為主，而且顏色真的每個都好想收，超級美，只是版型偏小，尺寸要量一下、不要盲買。尤其是「黑標系列」除了採用特別織法穿起來超貼腿外，還很修飾腿型、提臀，而且運動頻率高的人，也不用擔心褲子會因為頻繁穿洗而褲頭鬆或起長毛球，還有一定要去看看他們的上衣系列，真的會燒起來！有時候會有 1+1 的活動可以撿些小便宜，而且設有台灣官方，下單超方便！

▲瑜伽服品牌。（圖／dappei提供）

▲韓國品牌XEXYMIX自然版型設計是以亞洲人為主（翻攝自xexymix官網）

# andar

也是一韓國品牌，所有褲子都主打「尷尬部位」無車線設計，穿起來也是如同沒穿一樣超舒適，面料偏軟，很適合做瑜珈，所以在很多瑜珈老師身上都可以看到它的身影，排汗跟修飾效果都也不賴，只是缺點就是台灣沒有官網，要透過其他網路平台購物，顏色跟款式上稍顯少，但顏值都挺好的。耐穿程度也是中上，在瑜珈服飾品牌裡價格算中間，適合一週有 2 - 3 次運動頻率的人購買，不會覺得負擔太大，而且有 MAMAMOO 的代言多少女孩不會心動！

▲瑜伽服品牌。（圖／dappei提供）

▲andar穿起來如同沒穿一樣超舒適（翻攝自IG@andar_tw）

# MOVING PEACH運動小桃

蝦皮的商店，也是在 Dcard 討論度極高的賣家，它是裡面價格最平價的、cp 值最高的，而且褲長根本完美，矮個女絕對要收藏起來，另外評價超多，可以爬文看實際顏色，但基本上是不太會有色差問題，不用太擔心會有「實品收到有色差」的問題，絕對是小資女首選！對於剛開始運動的新手來說：「不知道會不會持之以恆」的心絕對是會有的，所以先從最入門的入手絕對是真理！

Dappei 結語：

這些都是搭編自掏腰包買過和朋友超推的牌子，以上的牌子基本上都不會有駱駝蹄的問題，所以都可以放心給它買下去！

文字編輯：Joe / 封面圖源：1

好看到也能日常穿搭的瑜伽服！7 個「瑜珈服」品牌推薦，蔡依林、Mamamoo 御用愛牌都在內

麻煩穿搭加小辣！舒適又能小露性感的「微辛運動風」，運用小技巧搭配就能很亮眼！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 運動服, 瑜伽服

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