巴黎高訂周／FENDI珍珠包、拱門鞋跟絕美！「古羅馬風」爆款數不完

▲FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀於昨晚（8日）登場 。（圖／品牌提供，以下同）



記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀於昨晚（8日）登場，是新任藝術總監Kim Jones帶來的第二個高訂作品，此次從歷史悠久的羅馬城中尋找靈感，注入刺繡與水晶為服裝帶來歷史歲月，建築物上的拱門巧妙化作鞋跟、以絲綢表現出大理石雕像中的褶皺，更出現了珍珠母鑲嵌的馬賽克圖案包款，件件爆款讓人好想擁有。

▲本季藝術總監Kim Jones渴望表達羅馬永恆的經典 。

新任藝術總監Kim Jones入主FENDI的第二場高訂秀，以羅馬電影導演 Pier Paolo Pasolini的鏡頭為視角展開，共同道出羅馬的悠久歷史，透過服裝內的細節與古羅馬相融合。像是將皮草和織物重新製成有著朦朧美感的絲綢緹花，仿佛盛開在衣著上，又嵌入了刺繡和水晶珠子穿梭於古典之間；絲綢裙裝更以不規則的抓皺方式呈現，加上紋理遊走其中，創造出仿佛大理石雕像的褶皺。

▲鑲嵌與鏤空元素幾乎貫穿所有。

義大利石材的手工藝被完美還原，鑲嵌技術是一大亮點，裙裝上的柔軟皮革嵌花延續硬石鑲嵌形式，而鏤空的花朵形狀，幾乎是被拼貼而成，透過透視元素讓整體柔中帶剛。除了輪廓修長的禮服之外，本季也出現短版外套搭配褲裝或是長靴的實穿組合，同樣以鏤空蕾絲印花裝點其中，仿佛袖套的形式包裹出線條感。

▲鞋跟化作「F」 。

▲包款則延續馬賽克珍珠拼貼元素佈滿整體 。

配件部分更讓人眼睛一亮，無論是模特兒踩著的白色膝上長靴，或是珍珠母所鑲嵌出的馬賽克圖案高跟鞋，在鞋跟處都見到了類似「F」的形狀，也像是建築物的拱門。

包款則延續馬賽克珍珠拼貼元素佈滿整體，隨著不同角度綻放耀眼光芒，加上手柄細節方便拎著；手拿包也有使用畫作筆觸打造出鮮花圖樣，與四方輪廓相襯，宛如一本古書。

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