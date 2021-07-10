ZARA「字母珍珠項鍊」美出新高度！髮夾、戒指配成一整套

編輯／Emily 圖／翻攝自zara.com/jp、hm.com

快時尚品牌ZARA先前推出有26個英文字母的項鍊、小吊飾等，可愛造型立刻被搶購一空。這次日本ZARA特別設計了一系列「字母珍珠飾品」，金色小字母搭配珍珠，看起來簡約又有氣質，女孩們又再度心動，而且不只項鍊，還有髮夾、戒指、耳環，讓你配成一整套。

ZARA的「字母珍珠飾品」都有26個英文字母，以質感的金色為主，加上緊緊排列的小顆珍珠點綴。這次推出的項鍊，鍊子部分以珍珠串成，中間掛上金色的圓形字母吊牌，造型簡約又可愛。

同系列的戒指、耳環也很相似，戒指有全金色和珍珠款，兩個湊成一組。耳環有種造型，一款是珍珠圈圈配上金色圓形字母吊牌，另一款是金色圈圈配上珍珠裝飾小字母。

另外，還推出了一組四根的「字母珍珠髮夾組」，其中兩根前端有綴上珍珠的小字母，其他兩根則是純珍珠裝飾，單獨或全部一起戴都超美，直接變身氣質小姊姊。這系列讓大家能挑選對自己有意義的英文字，專屬客製的感覺更吸引人，但因為主打「日本設計」，目前只在日本販售，好希望台灣之後也能買到。

喜歡字母系列飾品的話，另一家快時尚品牌H&M也有推出「字母項鍊」，整條是簡約的金鍊子，配上一個小字母墜飾，英文字體以彎曲線條構成，很有特色。還有一組「25對入耳環」，裡面有多款英文字母、數字和可愛圖案，造型都以金色為主，搭配小鑽裝飾，可以自由組合、搭配。

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