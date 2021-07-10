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Rosé紙片身材瘦到粉絲心疼！　激短蓬裙「踩恨天高」逆天比例曝光

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▲▼Rosé 。（圖／翻攝自IG）

▲韓女團BLACKPINK成員 Rosé成為話題人物 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK成員 Rosé成為話題人物，除了單飛推出單曲獲得好成績，近期在IG PO出美照吸引超過6百萬讚數，Rosé以平口蝴蝶結緊身裙裝亮相，將超纖細身材完美放送，全身毫無一絲贅肉的紙片人體態，與腳下的「恨天高」厚底鞋形成超鮮明相比，讓網友直呼：「瘦得好誇張」。

▲▼Rosé 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé 身穿英國設計師品牌Ashley Williams 2021春夏系列平口裙裝展現好身材 。（圖／翻攝自IG）

Rosé為慶祝專輯獲得好成績PO出一系列美照，畫面中她身穿英國設計師品牌Ashley Williams 2021春夏系列平口裙裝出鏡，運用遍佈全身的粉色蝴蝶結襯托出少女氛圍，Rosé也順勢綁起清新包頭露出精緻五官，搭配Lovers + Friends閃鑽手拿包，整體造型十分完整，一舉一動充滿夢幻氣息。

▲▼Rosé 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Rosé 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé 踩著Dolls Kill厚底鞋與纖瘦身材形成鮮明對比。（圖／翻攝自IG）

伴隨裙裝的超緊身剪裁，Rosé毫無遮掩大方秀出紙片人體態，不僅四肢纖細毫無贅肉，一雙筆直長腿直接映入眼簾。不過最搶眼還是腳踩的厚底鞋，出自街頭風品牌Dolls Kill，超高鞋跟看來相當厚重，但Rosé駕馭起來不費力，間接為她打造出逆天比例。而厚底鞋的超大尺寸也無意間與Rosé的纖細身材形成了顯著對比，因此引起許多網友討論，不少人指出「Rosé太瘦了好心疼」、「鞋子實在太搶鏡」、「恨天高要流行回來了」。

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關鍵字：

Rosé, BLACKPINK, 南韓, Ashley Williams , Dolls Kill

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