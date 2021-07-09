楊丞琳霸氣宣言「我是120分的女人」　搶戴Seiko自信爆棚

▲楊丞琳成為Seiko Lukia 2021全新女錶代言人。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下女錶Seiko Lukia以優雅細緻的設計，深受台灣女性喜愛，今宣布由楊丞琳出任代言人，她身兼歌手、演員、主持人等多重身分，且曾入圍金曲、金鐘、金馬「三金」，才華深受品牌青睞，她一路都被封為「可愛教主」，但她於廣告說：「可愛只是我的萬分之一，活在這一刻的我，最迷人。」她更霸氣說：「你的100分不要給我，我是120分的女人。」

▲Seiko Lukia SSQV081J太陽能電波腕錶（左）29,500元，SUT418J1太陽能腕錶23,500元。

楊丞琳於Seiko Lukia廣告中佩戴太陽能女錶SUT418J1，是在台受到歡迎的玫瑰金色調，搭配細膩打磨處理的玫瑰金色鍊帶，俐落有型，面盤上特別點綴若隱若現的印刷花瓣壓紋，增添柔美氣息。

Seiko Lukia同時推出另一款電波女錶SSQV081J，跳脫以往Lukia常見的粉嫩色系，改用鈦金屬打造腕錶，並搭配飾有花瓣圖騰的黑色面盤，而原本在面盤外圈的時區城市名，改移至錶殼側邊，調整時區的按鈕位於四時位置且具隱形設計，讓整體更簡潔大方。

▲CITIZEN言人Hebe田馥甄詮釋ES9432-59W錶款。（圖／CITIZEN提供）

以光動能錶著稱的CITIZEN，已連續9年由Hebe（田馥甄）代言女錶，近期也由她演繹新款光動能全球電波女錶，可提供全球24個城市間，以及便利的萬年曆等實用功能，外觀則是品牌獨家的Sakura pink櫻花粉紅金色調，並於6時與9時的時標點綴小鑽，集女性喜愛的元素於一身。

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