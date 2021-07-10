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專家：開冷氣加「一步驟」2分鐘降溫，快速變涼又省電！

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▲▼開冷氣加「一步驟」讓室內快速變涼 。（圖／翻攝自網路）

▲日本節目傳授冷氣快速變冷一招。（圖／翻攝自/日綜《日本人の3割しか知らないこと 》，以下同）

編輯 / Amber

夏季天氣動輒35度以上，回家後趕快開冷氣想要涼快一下，絕大多數的人都會把冷氣溫度調低，以為這樣就能快速變涼，殊不知這樣不僅沒效，還會更耗電。日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと 》先前進行實測，只要一個簡單步驟就能在2分鐘後降溫，而且超省電。

夏季氣溫悶熱難耐，不少人回到家習慣立刻開冷氣吧！但是要如何一開就涼呢？不少人誤以為把冷氣溫度調低有用，為此日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと 》進行實測。

▲▼開冷氣加「一步驟」讓室內快速變涼 。（圖／翻攝自網路）

先讓節目工作人員在攝氏36度的房間進行實測，試試看哪種方式可以快速降溫，首先將冷氣溫度調到攝氏18度，接著請測試人員進入房間觀察體溫變化，結果顯示測試者體溫下降需要花費7分鐘。

另一組對照組，則是將冷氣溫度調到28度，接著將風量調到最高，結果顯示測試者的體溫在2分鐘後就有明顯下降跡象。專家表示，因為冷空氣會向低處聚集，而熱空氣則會往上升，想要立刻變涼，把冷氣溫度調低效果不彰，溫度需要更長時間才能降低。

▲▼開冷氣加「一步驟」讓室內快速變涼 。（圖／翻攝自網路）

▲調高冷氣風量，幫助快速降低溫度。（圖／Pexels）

但是調高冷氣風量的話，能讓冷空氣在房間內製造對流效果，對流能將冷空氣傳遍整個房間，反而能加快降溫。也就是說，想要冷氣快速變涼，只要調高風量，並不用調低冷氣溫度，這個方式更能加倍省電。

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關鍵字：

冷氣, 秘訣, 省電

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