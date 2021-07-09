關穎6歲女兒賺進第一筆時尚酬勞　秒捐做慈善公益　　

▲Monkey Bow疫情期間隔空邀請CC（左）擔任時尚大使，與媽媽關穎一同入鏡。（圖／寬魚國際提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

育有一女二子的關穎，最愛替兒女打扮，特別是與6歲長女CC很容易就搭成親子裝，母女倆最常使用蝴蝶結髮飾與服裝色系相呼應，繽紛設計全出自台灣品牌Monkey Bow，品牌於疫情期間邀請CC擔任時尚大使，由關穎親自操刀替愛女做造型並完成拍攝，更霸氣將女兒的酬勞捐出做公益。

▲CC與關穎別上Monkey Bow紅色蝴蝶結髮飾很俏麗。

Monkey Bow全新形象照中，不僅有關穎母女甜蜜合影，也有CC架式十足的獨照，所有充滿童趣的陳列、CC佩戴蝴蝶結髮飾的俏麗造型與拍攝內容與方向，均由關穎一手策畫，希望藉由這組照片能鼓勵家長趁居家防疫期間，為孩子紀錄成長的點點滴滴。

▲CC使用Monkey Bow兒童防曬氣墊粉餅。





▲CC從小耳濡目染，擺起pose架式十足。



關穎今年3月出席義大利時尚品牌Brunello Cucinelli活動，將當天酬勞全數捐出做慈善，此次女兒CC當Monkey Bow形象大使，她也將酬勞全數捐贈家扶中心，這份愛心也讓品牌共襄盛舉，送出多份精靈彩繪組，讓孩童能體驗玩美的樂趣。

▲關穎日前出席義大利品牌Brunello Cucinelli活動，將酬勞全數捐出。（圖／資料照）

