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萊恩、春植躍上「油漆桶洋芋片」！呆萌臉陪你狂嗑　粉嫩包裝想全收

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@kakaofriends_official、fashionlupe.tistory.com、fashion-press.net

韓妞先前都在瘋一款「巨大油漆桶洋芋片」，家庭號尺寸可以狂嗑之外，白色海洋風油漆桶包裝更吸引人。而韓國KAKAO FRIENDS近期也推出一款類似的「萊恩&春植油漆桶洋芋片」，同樣有著超大份量，包裝還變得粉嫩可愛，讓呆萌的萊恩、春植陪你一起當沙發馬鈴薯。

▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

KAKAO FRIENDS推出的「萊恩&春植油漆桶洋芋片」把洋芋片裝到印有萊恩和春植插畫的大鐵桶裡，可愛包裝讓粉絲們超想收藏。洋芋片本身選用西班牙的馬鈴薯，使用橄欖油油炸而成，比較清爽解膩，裝在鐵桶裡更能保持酥脆口感，是追劇、耍廢的必備良伴。

▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

這系列共推出兩款造型，分別是不同口味。第一款是「橘色桶子」，上面有萊恩和春植賴在沙發上耍宅吃零食的圖案，裡面的洋芋片則是義大利黑松露口味。第二款是「粉紅桶子」，印了萊恩和春植對著一大碗洋芋片灑鹽的圖案，這款是喜馬拉雅粉紅鹽口味。兩款的蓋子上都有超萌的春植圖案，打開來可以充當盤子，把洋芋片擺在上面享用。

▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

另外，日本的Bandai公司經常推出與卡通人物聯名的零食、點心，這次與「小小兵」合作，推出適合夏日的香蕉塔，酥脆的塔皮上面放滿甜甜的香蕉慕斯，配在一起有著絕佳口感。香蕉塔上面放有不同的「小小兵」圖案，有一個大頭的、也有好幾隻一起的，六款圖案都繽紛可愛，讓粉絲們想買來吃。

▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

▲萊恩油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official） 

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關鍵字：

kakaofriends, 油漆桶, 洋芋片, 萊恩, 春植

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