從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

▲從出生月份可以查出你是哪一類女友。（圖／翻攝自FB/JTBC drama，以下同）

編輯/ Lily

你是哪一種女友呢？有時候問另一半不出真實答案，自己回答又可能自我感覺良好，日本瘋傳生日月份女友表，一起來看看你是怎樣的女友吧！

#1月 原則型女友

你做什麼事情都條理分明，相信自己多過於相信他人，有時認定的事情就很難改變，有時另一半會對你的執著感到不解。

#2月 行動派女友

你個性是想什麼就會去做什麼，這樣機動派的個性，也會感染男友一起體驗新事物，在他眼裡你很特別有趣，帶給他不少快樂。

#3月 戀愛型女友

一談戀愛就幸福洋溢，專注力幾乎都放在另一半身上，希望男友可以隨時貼關懷，給對方滿滿安全感，但也要拿捏尺度，小心容易給對方太多壓力。

#4月 慢熱型女友

你在進入一段關係時較為小心謹慎，喜歡從朋友開始當起，慢慢觀察才會放心，當你認定另一半後，你也願意百分百付出，對方會很驚喜你的改變。

#5月 飄忽型女友

你的思想很跳躍，又喜歡追逐新鮮好玩的事物，男友和你在一起覺得非常有趣，偶爾覺得你很難捉摸，讓他更想要仔細探究你。

#6月 浪漫型女友

貼心著稱的你，時刻會留意另一半需要，男友能完全感受到你滿滿愛意，你也很有心願意準備小驚喜，拉長彼此的熱戀期。

#7月 神秘型女友

在男友心中妳相當隨和，事實上你只是不想要任何衝突而已，有時會善意的隱藏自己的情緒，建議有機會可以把事情拿出來聊聊，讓他更進一步認識真正的你。

#8月 萬人迷型女友

萬人迷的你，很容易吸引異性的注意，你的幽默大方的個性讓另一半很喜愛，你不只是他的女友，更能像好友般無話不談。

#9月 神經型女友

你追求完美，更希望在對方心中也無可挑剔，常常在小事上會鑽牛角尖，其實事情並沒有你想的嚴重，偶爾也給對方一點表現機會，你將發現感情會走得更順利。

#10月 療癒型女友

你個性大而化之，認為只要笑笑沒有什麼事情試過不了的，另一半很容易被你的笑容治癒，覺得和你一起充滿正面能量，即便天塌下來也有你陪著。

#11月 愛恨分明型女友

一談戀愛就會愛得很深，佔有慾也相當強，另一半能感受到你深切的愛意，你很重視誠實，如果對方踩到你的底線，你的愛說收回就收回，對於愛情相當有潔癖。

#12月 活躍型女友

你給對方感覺，比起情人更像是好友知己，你們可以無話不談，但卻很嚮往自己的空間，討厭被束縛的感覺，認為愛情不一定要時刻黏一起，相處的質量更重要。

►網讚：超準！挑一款你喜歡的「洗髮精香味」，秒測愛情盲點

►不愛也絕不主動提分手！「3星座組合」戀愛總是歹戲拖棚