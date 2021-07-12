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韓妞掀起「精油美白」風潮　天天Home Spa難怪擁有細緻美肌

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文／Squid

韓劇裡的女一女二，白皙的肌膚總令人羨慕，撇開先天條件不論，韓國女孩對於保養的選擇首重美白保濕。最近，韓國更掀起了「精油美白風潮」，把保養變成了天天 home spa，身心靈皆獲得極致享受，難怪精油系保養品一推出在韓國就人氣爆表！

Step.1：開啟無敵吸收力，保養關鍵第一步「清潔」!

一整天下來肌膚會分泌不少油脂、老廢角質，而空氣中的灰塵也在臉上累積不少髒污，更別說防曬隔離及彩妝品了，唯有確實做好清潔，才能讓後續保養事半功倍!

【推薦單品】

▲多特瑞,保養,精油,THREE,Ella Baché。（圖／品牌提供）

多特瑞 亮白保濕潔顏乳

添加多種多特瑞經典精油及天然萃取成分的亮白保濕潔顏乳，就能確實深層清潔，以茶樹精油深層潔淨，薰衣草精油深入毛孔清除阻塞同時緊緻收斂，羅馬洋甘菊精油舒緩肌膚，茉莉精油勻亮膚色，薄荷精油的安撫效果更為炎熱夏季帶來一陣清涼。

Step.2：集中護理，深層淨白，每天必備的「面膜儀式」

無論是希望保養更上層樓，還是肌膚出狀況需要急救，保養首選絕對是「面膜」，吸附滿滿精華的面膜透過緊密貼合肌膚，集中護理給予肌膚所需，因此可以在短時間內速效保養，肌膚就像做完臉般的透亮無瑕，若是面膜再結合精油，那效果絕對更驚人。

【推薦單品】

Ella Baché法國柏絲 極淨植萃凍膜

▲多特瑞,保養,精油,THREE,Ella Baché。（圖／品牌提供）

今年 4 月才剛上市的新品，這一款專為油性肌膚研發的植物香氛面膜，號稱為油肌急救站，結合了葡萄柚籽萃取與 13 種天然植物精油萃取，能徹底的調理肌膚，賦予一種完全的淨化和平衡的清新感，同時能控油與收斂毛孔,，讓肌膚緊緻明亮。

Step.3：追求極致透亮，必須時時刻刻補充！

若要延長保養效果、維持肌膚完美零死角，除了基礎保養做好，還有個小心機就是隨身攜帶「保濕噴霧」，無論是外出高溫或是室內冷氣房，溫差及乾空氣易導致肌膚不適，有了保濕噴霧就能舒緩乾燥敏感膚況，充分的保濕也能改善出油，妝前噴更能讓妝容服貼，而帶有精油的保濕噴霧更能藉由香氣噴一噴轉變心情。

【推薦單品】

THREE 精油香氛噴霧

▲多特瑞,保養,精油,THREE,Ella Baché。（圖／品牌提供）

不過度濃烈的天然精油沉穩芳香，以舒適的方式將心情引領至正面積極。灑落飛舞的瞬間，我們與空間融合為一的精油香氛噴霧。添加THREE原創原料茶葉萃取精華、檸檬果實萃取精華，營造令人忍不住想深呼吸的空間。

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韓妞敷臉多加這一道！難怪肌膚水嫩又透滿光澤

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關鍵字：

多特瑞, 保養, 精油, THREE, Ella Baché

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