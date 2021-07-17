心累用「甜點」來療癒！選出最想吃哪一道　秒測出你的疲憊指數

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@nenrinya_ginza、@zazou_okinawa

當生活中累積了很多壓力，讓身心感到疲憊的時候，很多人會想吃些甜點療癒一下，而最近日網就有一個心理測驗，從你當下最想吃的甜點，分析出你的疲憊指數，很可能在不知不覺中，你已經累到超出負荷了，快來看看到底準不準吧！

Q：你現在最想吃以下哪一種甜點？

A 羅馬生乳包

B 年輪蛋糕

C 提拉米蘇

D 醬油糰子

【解析】

A 羅馬生乳包－疲憊指數90%

來自義大利的生乳包（Maritozzo）是最近很紅的甜點，在圓麵包裡加入滿滿鮮奶油或水果，吃起來超級療癒。如果選這一款，代表你的疲憊指數已經快爆表了，平時你可能很容易在意周圍的人的看法，總是為他人著想，選擇把委屈往肚裡吞，不知不覺就累積了超多壓力，應該要學會適當的抒發，才不會太累。

B 年輪蛋糕－疲憊指數45%

選擇年輪蛋糕的話，代表你有些疲憊，卻還可以承受。在別人眼中也許看似不在意，其實內心也會被他人的反應影響，一不小心也可能受到傷害。但當你與家人、朋友相處時，就能從一起共度的時光中重新充電，找回積極的態度。

C 提拉米蘇－疲憊指數70%

選擇提拉米蘇的話，代表你也累積了很多壓力。平時你的性格很會照顧、關心周遭的人，甚至連別人的事也一起擔心，反而搞到自己心很累，而且當你感到沮喪時，很容易陷進負面情緒裡，一時難以恢復。這時如果有人對你說聲「謝謝」，就像打了一劑強心針，讓你重新振作。

D 醬油糰子－疲憊指數15%

選擇醬油糰子，代表你目前狀態很好，沒有太過疲憊。對於人際關係你總能從容應對，也能自己消化內心的情緒，不會過於在意周圍的看法，就更能積極地表達自己的想法，與他人建立有趣、良好的關係。

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