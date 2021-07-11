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Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶

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▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex推出1986 石英潛水錶35周年紀念限定錶S23635J1，83,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1965年發表日本第一只國產潛水錶以來，立下不少經典之作，包括1986年問世、品牌首款具備1,000米飽和防水規格的Quartz Divers石英潛水錶，其外層保護殼為陶瓷材質，搭配輕盈且抗腐蝕的鈦金屬錶殼與無底蓋的一體成型結構，被暱稱為「鮪魚罐頭」，今年慶祝此傳奇錶款35周年，特別推出紀念版，台灣限量80只。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 1986 石英潛水錶35周年紀念限定錶的面盤使用藍黑色漸層設計。
 

新一代的「鮪魚罐頭」不僅延續1000米飽和潛水用的防水高規格，也採用Seiko獨有的外胴保護圈構造，維持錶款堅固耐用的強悍特性；而面盤改採垂直漸層的藍黑色調，猶如潛水者下潛所見不斷改變的海底景致，搭配強化矽膠錶帶，另附一條深藍色錶帶可供替換，所有的小細節都是以潛水員的安全為首要考量，包括錶冠上的LOCK、箭頭標示等都以亮黃色呈現，讓配戴者一目了然。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 1986 石英潛水錶35周年紀念限定錶另附有藍灰色強化矽膠錶帶。

潛水錶熱度不減，Oris也為長賣的Aquis潛水錶裝配引以為傲的自製Calibre 400機芯，特色是具備五日動力儲存、高抗磁性，並提出10年保固期，底蓋特別彩透明設計秀出機芯，且具快拆錶帶裝置，可迅速從鍊帶轉換成橡膠錶帶，面盤共有藍色、槍灰色與綠色3款。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Oris全新尺寸錶徑41.5mm的Aquis Calibre 400日期錶，單只95,000元。（圖／Oris提供）

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關鍵字：

Seiko, Oris, 潛水錶

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