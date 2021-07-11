痘痘粉刺長不停？營養師教「預防長痘」飲食5關鍵：第1種要少吃

▲注意飲食也能幫助養出不易長痘的好肌膚。（圖／翻攝IG@babebani、@midoricoo）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

就算過了青春期，還是不少人深受痘痘問題困擾，尤其近來氣溫高升加上頻繁戴口罩悶住肌膚，就算認真做好清潔，粉刺、痘痘還是狂冒，除了加強抗痘保養，其實飲食也是關鍵之一。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了能幫助改善、預防痘痘的5個飲食關鍵，容易長痘、近來為「口罩痘」所擾的人快跟著調整看看。

1.避免精緻甜食

建議吃對血糖影響比較小的食物，盡量少吃精緻甜食，減少血糖波動。如果血糖波動大，胰島素就可能會大量分泌以降血糖，就會增加皮脂腺的分泌，導致皮膚大量出油。

2.富含omega-3脂肪酸食物



可以多吃些富含omega-3脂肪酸的食物，omega-3脂肪酸可幫助抗發炎，像是鮭魚、鮪魚等魚類、海藻，或是堅果類，尤其是核桃omega-3脂肪酸含量很高，每天可以吃2～3顆都沒問題。

3.補充益生菌



益生菌可幫助改善腸道的菌叢生態，增加免疫力外，還可減少發炎反應，改善身體發炎症狀。建議每天可以吃一點優格、優酪乳，並多吃蔬菜水果，適量補充益生菌，幫助腸道益菌的生長。

4.含鋅食物



鋅也是對肌膚生成很有幫助的營養素，也可以增加免疫力，對男性保養也有幫助。而食物中，像是牡蠣、鮮蝦等海鮮類鋅含量都很高，另外像是南瓜籽的鋅含量也很高，適量吃對皮膚保養都很有幫助。

5.紅黃色食物



維生素A可防止皮膚衰老，如果缺乏維生素A，皮膚會變得乾燥、失去水分，所以適量補充維生素A對肌膚是很有幫助的，像是南瓜、紅蘿蔔、番茄…等帶有紅黃色的食物，都可以補充維生素A攝取，促進肌膚組織生長。

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