3大簡易食譜學起來！超好吃「日式豬肉片拌飯」不需要開火就完成

近期疫情狀況變得較嚴重，許多人居家上班並減少外食，宣導多選擇外帶或自己煮！為了想要做到更徹底的居家防疫，在家自己煮飯其實是最好的選擇，只是若平常沒有在做飯，或是料理苦手的人，該怎麼辦才好呢？不要擔心！小編幫大家找到了簡單步驟就能享有美好滋味的超簡易食譜，快跟著做通通學起來吧！

1.日式豬肉片拌飯

首先要教大家的第一道料理是日式豬肉片拌飯，是一道運用微波爐可以完成的超簡易料理，一定要學起來喔！

＊食材內容（1人份）

豬肉片-150g

生薑條-約6cm

醬油-3大匙

酒-2大匙

味霖-1大匙

飯-1碗

STEP1.先將豬肉片切成1cm左右的大小。

STEP2.將步驟1的豬肉放入可微波的耐熱碗中，加入調味料醬油3大匙、酒2大匙、味霖1大匙，並將微波爐設定在600W加熱3分鐘。

STEP3.微波時間到後，先取出用筷子將肉分開，包上保鮮膜後再度放進微波爐，以600W加熱4分鐘。

STEP4.微波完成後將豬肉放在煮好的飯上並拌在一起，並可依個人喜好將醬汁淋上。

STEP5.最後依個人喜好加入蔥花或切好的生薑，再撒上芝麻粒。

簡單5步驟，甚至不需要開火就能完成的日式豬肉片拌飯，看起來是不是超級好吃呢？

2.焗烤花椰菜豆腐

想來點西式口味，又不想過於麻煩？第二道要推薦的簡單料理就是怎麼吃都不膩的焗烤花椰菜豆腐。

＊食材內容（1人份）

A 豆腐-150g

A 味噌-1大匙

A 美乃滋-1/2大匙

冷凍花椰菜-30g

條狀起司-依個人喜好添加

STEP1.先將材料A放入料理碗後搗碎。因豆腐很容易出水，建議搗碎前先用廚房紙巾吸乾水份。

STEP2.解凍準備好的冷凍花耶菜。

STEP3.將步驟1覆蓋在步驟2上方，再將起司平均撒在最上方，放入烤箱烤約10分鐘即完成。

3.糖醋風蔥花雞

最後要介紹的是大人小孩都愛吃的糖醋風蔥花雞，不僅口感一級棒，連賣相都滿分啊！

＊食材內容（2人份）

雞胸肉-300g

青蔥-1/2支（切小段）

美乃滋-適量

＊調味需求

酒-1小匙、鹽-手抓兩撮、砂糖-手抓1撮、調味薑條-2cm、片栗粉-2大匙

STEP1.先將雞胸肉切成約1.5cm的大小。

STEP2.用酒1小匙、鹽手抓兩撮、砂糖手抓1 撮、調味薑條2cm調味醃漬，放置10分鐘。

STEP3.再撒上片栗粉2大匙。

STEP4.在鍋內放入1大匙沙拉油，煎煮步驟3的雞肉，並轉小火煎燒4分鐘。

＊調味需求

醬油-1.5大匙、醋-1.5大匙、酒-1大匙、味霖-1大匙、砂糖-1大匙

STEP5.雞肉過火熟透後，先用廚房紙巾稍微吸油，再將上述調味料加入墩煮收汁。

STEP6. 最後裝盤可依照個人喜好，擠上美乃滋及蔥花，美味料理就完成囉。

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