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根本居家錢櫃！跟朋友「遠端群聚開包廂」一起唱KTV　搶麥搶起來

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疫情嚴峻、已經多久沒有跟朋友見面了？這次推薦一款可以跟朋友線上Party開包廂怒高歌的App，大家線上群聚當錢櫃唱、還能搶麥克風超刺激！還有近期爆紅的運動App Active Arcade也能跟同住家人一起玩！

全民Party-在線卡拉OK歡歌K歌軟體

▲（圖／LOOKin編輯攝）

操作直覺、還能自己開歌房、或者加入線上搶唱包廂，玩法超多種，光是跟朋友開包廂唱歌就超趣味，歌單更是各種風格都有，若剛好朋友都是愛唱歌的夥伴，完全可以天天唱好唱滿順便鍛鍊歌喉！

▲（圖／LOOKin編輯攝）


中港台所有熱度最高的歌單這邊都能點到，也有各種類別幫助你找到適合自己的包廂，可以一次唱個夠，同時也能跟線上網友一起搶歌、除了考反應也要考對歌曲的熟悉度！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

除了可以自己開包廂跟朋友專屬歡唱、也能在線上網友的歌唱之中留言，互動性超高、在疫情當頭娛樂性滿分。

Active Arcade運動app

▲（圖／LOOKin編輯攝）

而近期解救了超多居家工作媽媽的運動App Active Arcade，更因為互動性十足的AR虛擬實境，讓居家運動鍛鍊再也不枯燥乏味、反而像健身環闖關遊戲一樣超有挑戰性！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

App裡內建了超多種模式的鍛鍊方式，雖然是全英文介面、但操作起來非常直覺方便，不管是基本的跳躍、反應力訓練通通有，同時也會計算消耗的卡路里數，超貼心！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這個遊戲也能跟本來就同住的家人朋友一起玩，兩個人在同一畫面裡一同挑戰，不失為疫情當頭時最貼近生活的訓練方式！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

沒事待在家不出門也能充滿樂趣的兩款App推薦，趕緊也下載下來跟家人朋友一起打發時間吧！

延伸閱讀：

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