超過10款「網購食物」推薦　紅龍雞塊、爆餡蛋捲回囤率100%

為了防疫待家裡，但是總要解決三餐問題和各種口腹之慾，能夠線上訂購、直送到家、又能囤著放的「網購食品」絕對是這個時期的宅家好夥伴！這次編輯們空開自己私心大愛的網購食品，下午茶點心、料理包、還有冷凍食品，看完快把想吃的通通訂起來，待在家裡既安全又能吃得幸福！

總編輯【MIKA】

卜蜂 冷凍鮮蝦雲吞 144公克 X 5入 NT.697

紅龍 冷凍雞塊 3公斤 NT.519

這是我到costco一定會補貨的鮮蝦雲吞，第一次入手時有查過評價，大家都說好吃，只是換算下來一顆有一點點貴，我抱持的好奇心情買下後，就迷上了！煮完後蝦子還是感覺很脆很鮮，內包的肉質也好吃，肚子餓時再加個麵，就能飽餐一頓，相當推薦！

再來是超有名的紅龍雞塊，自從家裡買了氣炸鍋之後，這個炸雞塊就是冷凍庫內的常備品，酥脆多汁的口感，常次一次就會炸掉裡面的半包，且3公斤的份量，要吃完也是要靠點實力才行（笑）

影音總編輯【YULIE】



快車肉乾-杏仁香脆肉紙NT.200

feeling18生吐司 原味NT.120、巧克力 NT.150

平時不太會買網購美食，但有次吃過這兩樣就讚不絕口！快車肉乾相信大家都不陌生，我吃的是杏仁香脆肉紙，極薄如紙上面還有杏仁碎片，拿一片入口超酥脆，很適合搭配啤酒，一片接著一片好像有點罪惡，根本是追劇首選零食！

再來是生吐司，各家都推生吐司，這家是在南投埔里，第一次吃的是原味，冷凍加熱口感不變，吃起來柔軟，天然的香氣。後來又買了巧克力口味，吐司中間夾雜巧克力，直接吃不會太甜，喜歡生吐司的人一定要買來吃看看！

副總編【Jennie】



青鳥旅行 鐵觀音真巧8入禮盒NT.320

抹茶真巧8入禮盒NT.320

某一次吃過青鳥旅行的蛋捲後就愛上了！尤其是它們家的茶類蛋捲真的太美味了！蛋捲的香氣混和著高級感茶香，下午茶吃好幾個都不會膩，如果妳是抹茶控絕對要試試它們的抹茶口味，超濃郁的內餡苦甜溫潤，微波加熱或冷凍冰心吃起來就截然不同的美味感受！

資深服裝主編【YOYO】



愉手作烘培 達克瓦茲、布列塔尼酥餅

最近喜愛上的甜點工作室「愉手作烘培」，在家攤著網購直送，招牌「達克瓦茲」有著絕妙層次口感，冰吃常溫吃各有不同風味，烏龍茶與伯爵茶口味都是我的最愛！

另外「布列塔尼酥餅」更是下午茶時分的完美選項，絕妙奶香氣不甜膩、吃了會一口接一口直接嗑光整盒，最近新上架的肉桂捲也是超級推薦！

生活企劃主編【Enid】



米時法式即食包 香橙酒醋手撕雞腿 NT.450

手工純豬肉漢堡排 NT.400

以米飯為主的創意料理餐廳「米時」，新推出的即時包以法餐料理手法烹煮，一人份的單獨包裝，冷凍退冰微波加熱就可以享用，配飯、配麵包都很適合。特別推薦「香橙酒醋手撕雞腿」，無骨滑嫩的肉質吃起來好方便，鹹甜的醬汁不膩又下飯。

另外一款「手工純豬肉漢堡排」，肥瘦肉比例剛剛好的手工拍打出來的純豬肉漢堡排，吃起來多汁不膩，小巧的尺寸當作嘴饞的點心吃也OK！退冰後只要用氣炸鍋或烤箱加熱5分鐘，上面擺一塊起司就超美味！

網站行銷企劃主任【Pobbi】



安城湯麵

不倒翁韓式乾拌冬粉

LOTTE FOODS 午餐肉

ORION 烏龜玉米脆片



居家生活中網購食品全都是韓國相關品，一年多沒有出國加上平時經常被韓綜燒的不要不要，趁著網購最方便就把韓國食品買起來！家裡附近的超市每週會外出補貨一次，結果第二週開始買不到安城湯麵真的很憂鬱～

喜歡韓式QQ拉麵但又不愛吃辣的人，推薦安城湯麵，就算跟我一樣只有電鍋派也不怕煮爛，加上青菜或是肉就很飽足！午餐肉也是買來打算分批加在這裡面做的假部隊鍋來吃的好朋友～如果一般口味吃膩，不倒翁韓式乾拌冬粉雖然不是百分百還原好吃的雜菜，但絕對有個影子讓你好好懷念！

至於ORION 烏龜玉米脆片是因為在韓綜《JOB動產》中再次被拿出來介紹，發明人詳述了自己怎麼研發等等，加上本來就好愛這款零食就幫自己好好補貨，4層爽脆的口感超好吃～原味的玉米濃湯絕對不要錯過外，肉桂跟巧克力都是我的愛！

網站行銷企劃【AMANDA】



CJ bibigo 牛肉海帶湯／豬肉馬鈴薯湯

燕村家 超辣蒜椒醬／蒜頭蝦米美味辣小卷

Cream Tea 9入家常檸檬塔／司康奶油茶

自從居家防疫開始，網購的次數不減反增，而其中我花最多錢的都是吃的，讓我就算宅在家裡也能吃得很好！近期我剛收到的分別有湯料理包、醬料以及甜點，都是至少回購一次以上的名單！首先是韓國原裝進口的CJ bibigo湯包，每次看到朴敘俊的代言影片都覺得很！可！口！現在很多網路通路也能買到，非常方便！就算因為疫情，在家也能享受到正統的韓料！牛肉海帶湯在兩周內已經被我全家消耗三袋了！真的如同韓國的海帶湯一樣夠味，只有它也能配上一碗飯！

豬肉馬鈴薯湯是我非常喜歡的韓料之一，料也很有誠意，肉和馬鈴薯都不少，我自己也還會再偷加一些料進去，超級下飯又美味，大大舒緩了超過一個月吃不到韓料的痛苦！

燕村家的蒜椒醬很有名，時常有KOL或網紅開團購，我本人無辣不歡，最喜歡到處試辣椒！他們家真的蒜味超香，也夠辣，家裡隨便下個麵或煮水餃，搭配起來就是人間美味！辣小卷是我爸的愛，除了直接單吃，我家也喜歡用來拌麵或炒菜，別有一番滋味！

最後我在居家期間非常幸福的收到了睽違數個月的Cream Tea！近年來超級火紅的玫瑰檸檬塔造型，熱門到現在下單至少要等三個月以上！這是我買第二次了，他們家的檸檬塔除了顏質過人，口味酸甜度適中，塔皮超酥超好吃。

還有我更喜歡的是他們的司康！烤過之後口感鬆軟，一點也不乾，搭配上隨附的奶油與果醬，在家裡也彷彿在英式下午茶店～我家人品嘗後甚至直接問我什麼時候要再訂！這些宅配美食真的療癒了悶在家的我，大力推薦給各位！

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