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人緣好卻「缺人追」的4星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

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▲▼人緣好卻「缺人追」的4個星座女。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

對大部分人來說，常會覺得擁有好人緣的女生，應該桃花朵朵開，不乏追求者，可事實上，好人緣不等於很多人追！像是以下4個星座女，在社交上明明人緣好、受歡迎，同性、異性朋友都多，但面對感情不是過於被動，就是太冷淡有距離感，讓許多心儀者不敢輕舉妄動，導致她們看似受歡迎，實際上卻沒什麼人追。

▲人緣好卻「缺人追」的4個星座女。（圖／翻攝pexels）

水瓶座

水瓶女在感情方面，只想找一個適合自己的人談戀愛，就算碰到條件不錯，但不適合自己的人，她們也不太會抱著「試試看」的心態搞曖昧。所以，在社交上很受歡迎的水瓶女，在別人想要更進一步的時候，她們會立馬拉開距離，甚至用被動和高冷的態度拒絕別人靠近，久而久之，敢追她們的人就越來越少。

▲▼人緣好卻「缺人追」的4個星座女。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

獅子座

熱情開朗、健談又大方的獅子座女生自然不缺好人緣，但在感情的世界裡，她們遇上男生的追求又時常抗拒，在沒有很清楚了解對方之前，她們不會輕易接受別人的心意，反而會習慣性地和對方保持距離。這種生疏拘謹的回應次數一多，就會讓人不敢輕易追求她們，也就使得獅子女雖然社交上很受歡迎，但是在情場上卻越來越少人追。

▲▼人緣好卻「缺人追」的4個星座女。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

天秤座

只要跟天秤女相處過，就可以發現她們對誰都滿好的，而這種溫柔隨和的待人態度，讓天秤座在社交上一向都很受到歡迎，其中異性朋友也不少。只不過，就算很多人對天秤女有好感，也很少有人會主動追求，因為在大家心中，天秤女的完美形象會讓想追求她們的人覺得，她們身邊一定不缺比自己更優秀、條件更好的人追求，也導致許多人還沒開始追就先打了退堂鼓。

▲▼人緣好卻「缺人追」的4個星座女。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

天蠍座

天蠍座的女生大都給人一種高冷系風範，雖然冰山美人形象會提升她們的吸引力，但這種冷豔態度也會讓多數人都只敢保持一種遠觀的態度，不敢輕易靠近或追求她們，再加上天蠍女渴望純粹的愛情，所以只要感覺對方有點不合適，就會很明確的拒絕對方，也因此讓其他潛在想追求她們的人不敢貿然行動，輕易踏出追求那一步。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 感情, 愛情, 桃花, 缺人追, 人緣, 好人緣, 天蠍, 天秤, 水瓶, 獅子

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