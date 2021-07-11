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星・變美／50歲鍾麗緹身材太火辣！靠「祛濕3招」消水腫更顯瘦

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▲▼鍾麗緹3招祛濕氣防水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

▲「人魚公主」鍾麗緹凍齡美顏、身材維持超好，是演藝圈中的美魔女代表。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝鍾麗緹小紅書、微博

因演出《人魚傳說》裡美人魚一角而爆紅被封性感女神的鍾麗緹，從臉蛋到身材都保養得宜，凍齡好狀態讓人看不出她是今年50歲3寶媽，但近日她卻自曝自己上電視或拍照容易看起來大一圈，全因體寒濕氣重，容易水腫。她也特別分享自己現在持續在做的3招祛濕排寒小秘訣，不僅能祛濕氣、健脾胃，減少水腫維持好體態，還能幫助睡眠。

▲▼鍾麗緹3招祛濕氣防水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

▲她推薦可多喝祛濕茶。

1.喝祛濕茶

首先，她很推薦喝祛濕茶，可以煮一壺一整天慢慢喝，需要材料包含茯苓15～20g，陳皮4～5片，薑片3片，一起放到水中煮20分鐘即可。

如果沒時間煮茶時，也可以做簡易版的祛濕茶。可以在睡前拿一個水壺，放入3片薑片和4顆花椒，並倒入80～85度的熱水沖泡一整晚，到第二天起床就可以喝了。

2.泡腳

她提到出汗可以幫助排濕氣，像是做運動、吃辣椒也都有幫助，她自己也很愛用泡腳來排濕氣，每天晚上只要有時間她就會泡腳，可以直接用熱水泡，也可以放一點花椒泡，如果搭配可以排濕氣的藥材包泡更好。

像她會先用熱水泡藥材包約10分鐘後，再兌一些冷水調到合適溫度就可以泡腳，不僅能排濕氣，也能幫助放鬆、更好入眠，因此很推薦睡前泡泡腳。但她也提醒，泡個10～15分鐘即可，泡的時間不要太長，容易會因代謝變得很快，反而睡不著。

▲▼鍾麗緹3招祛濕氣防水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

▲除了靠飲食、運動維持火辣身材，她表示祛濕也很重要。

3.艾灸

最後一個是她已經開始做了4個月的艾灸，因為三伏天快來了她很推薦大家做艾灸，可以幫助調理很多問題，像是解暑、祛濕、驅寒、降火，可幫助提高免疫力，不容易感冒生病，也能緩解肩頸腰腿痛、改善婦科疾病等。

她除了有家用艾灸條，還備有方便攜帶的艾灸貼，覺得哪個部位不舒服就貼哪，可幫助排氣、出汗。

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關鍵字：

星變美, 鍾麗緹, 人魚公主, 女星, 保養, 瘦身, 水腫, 消水腫, 秘訣, 方法, 祛濕, 濕氣

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