日本名醫傳授「快速入睡法」！睡前吃蜂蜜、換上絲棉睡衣超管用

▲日本睡眠名醫教你「秒入睡」技巧。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人工作繁忙、生活壓力大，過半數人都有睡眠不足的困擾，不是到了時間還捨不得睡，要不就是在床上翻來覆去睡不著。要知道若是長期睡眠品質低下，即便找時間補眠也沒用，甚至會越睡越累，日本睡眠名醫西野精治傳授5招有效提升睡眠品質的方法，一起來看看！

#側睡能幫助睡眠

你是哪一種睡法呢？根據研究指出，側睡有助於幫助睡眠，能夠讓呼吸道保持暢通，並讓足夠氧氣進入體內，更能改善打呼和避免呼吸中止。

#補充助眠食物

西野醫師表示睡前建議能吃一湯匙蜂蜜，幫助睡眠期間血糖值處於穩定狀態，幫助提升睡眠品質，他更分享茄子也有很好的助眠食材，茄子含有豐富膽鹼酯，能有效調節自律神經，幫助放鬆身體。

#枕頭上放冰枕

根據研究指出，我們入睡的時候，體溫會慢慢降低，才會進入睡眠狀態，醫師建議可以將冰枕放在枕頭上，用這個方式冷卻枕頭後，能加快體溫下降速度，換句話說，比較容易進入睡眠狀態。

#睡覺之前泡熱水澡

睡前之前建議泡個熱水澡，這個方式能讓身體升高，泡澡之後大腦會做出降體溫的指令，當要睡覺時體問會漸漸下降到適當溫度，這樣的溫度曲線會讓人更容易入睡。

#睡覺時換上睡衣

睡覺時換上睡衣不只是舒適，其實對幫助入眠也很有效用，睡衣具有散熱和排汗功能，研究證實挑選棉質或是絲質睡衣，能有效提升睡眠品質。

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