白醋洗臉可美白？5大NG保養謠言，小心美肌不成反爛臉

▲小心避開錯誤保養謠言，正確護膚才能擁有好肌膚。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

網路資訊越來越發達，讓不少現代人也習慣在網路上學習美妝保養小技巧，但請小心，有些網路上流傳的「護膚小撇步」，其實是錯誤觀念，不僅美肌不成，可能反而會傷害肌膚，導致屏障受損、肌膚問題加重，甚至變得敏感，做了比沒做更糟！快來看看以下5個網路常見的護膚謠言，你中了幾個？

▲用新鮮蔬果自製面膜不見得有效。（圖／翻攝unsplash）



1.用食物DIY面膜省錢又天然？



不少人認為用新鮮蔬菜水果來自製「天然面膜」很安全又健康，網上常可以看到有人在教用蔬菜水果DIY面膜來敷臉，先別提水果蔬菜所含營養是否能直接被肌膚吸收，蔬菜水果敷上臉直接暴露在空氣中，維生素很快就氧化了。

另外，也有些人喜歡用牛奶、優格或雞蛋做面膜，但其實這些食物的分子都很大，沒有經過加工，肌膚是無法吸收的，而且直接將這些食物塗在肌膚表面，很容易滋生細菌，反而可能會導致肌膚問題變得更加嚴重。

2.保養品全用同一品牌才好？



或許你也聽過這個說法，保養品要用同一個牌子的全套，效果才會好，但其實不管是化妝水、精華、乳液或乳霜，並不一定要都使用同一牌子，只要彼此成分不相衝，且適合自己的膚質，不同品牌也可以互相搭配混用，

▲化妝水是否搭配化妝棉可依個人膚質、膚況做調整。（圖／翻攝IG@aoihamada）



3.化妝水一定要用化妝棉擦？



其實化妝水要不要搭配化妝棉使用，可看個人使用習慣和肌膚狀態而定，也有皮膚科醫師提醒，肌膚處於敏弱狀態或敏感肌的人，盡量減少用化妝棉的頻率，且使用時要充分浸濕化妝棉，避免過度摩擦造成肌膚負擔。

4.白醋洗臉可以美白？



皮膚科醫師指出，白醋是弱酸，對肌膚來說刺激性很強，若稀釋不好或塗到如眼周、曬傷等脆弱肌膚上，很容易傷害肌膚、破壞肌膚屏障，不僅沒有美白效果，反而會造成過敏或肌膚發炎導致色素沉澱加劇，甚至會有化學性灼傷風險。

▲皮膚科醫師建議，面膜一週敷2～3次即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）



5.天天敷面膜皮膚會越來越好？



不少女星被問到保養秘訣都會提到「天天敷面膜」，但其實皮膚科醫師都不建議太頻繁地使用面膜，通常面膜中添加的保養成分較複雜，天天敷反而會造成肌膚負擔，嚴重的話還可能會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得敏感。

一般來說，除了需要特別護理的情況下，面膜不要長期天天敷，一週最多敷2～3次就很夠了。

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