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泫雅深V也開太低！揪男友甜曬情侶鞋　進化版「厚底鋸齒鞋」帥翻了

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記者王則絲／台北報導

有「性感小野馬」之稱的韓女星泫雅近日於IG上傳數張火辣尺度美照，她頂著上粉下金的新髮色，上身僅穿著一件極低胸的小背心，身體稍微前傾，豐滿上圍呼之欲出，而她腳上的鞋款也相當吸睛，為Converse的最新鞋款，比起先前爆紅的「鋸齒厚底鞋」又更帥了！且泫雅男友Dawn也有一雙，非常適合當作情侶鞋。

泫雅的好身材眾所皆知，且她總是不吝嗇大方展現，近日她再度Po出一組穿搭照，以背心搭配印花大寬褲打造泫雅的招牌性感休閒風格，身上的白色背心極其低胸，深V幾乎開到胃部，身體稍稍向前傾大秀傲人上圍，撩人姿態讓粉絲們大飽眼福：「性感代名詞」、「新髮色太美了，好辣！」、「泫雅真的好會搭。」

▲泫雅、Dawn情侶鞋。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅Po出性感穿搭照。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

除了胸前風景，泫雅這套造型搭配的鞋款也是網友們的焦點，此為Converse新推出的「Run Star Motion」厚底鞋款，由先前相當火紅的「鋸齒厚底鞋」演變而來，採用特殊CX發泡材質搭配橡膠大底更加強鞋款舒適度與支撐性，全新波浪形狀的紋路讓外型更前衛新潮，增高厚底卻一點也不笨重。

▲泫雅、Dawn情侶鞋。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅男友Dawn也穿上同款鞋款。（圖／翻攝自IG@hyojong_1994）

同雙鞋款泫雅男友Dawn也有穿，與泫雅的奶茶色系配色不同，Dawn則是選穿基本的黑白與焦糖鞋底設計款式，由此可見新款「Run Star Motion」不論男生還是女生都能輕鬆駕馭，比起先前的鋸齒厚底鞋較為可愛的穿著感，新款顯得更帥氣，很適合作為情侶鞋搭配，台灣目前已能買到黑色經典款式。

▲泫雅、Dawn情侶鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Converse「Run Star Motion」，NT＄3,380。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

泫雅, Dawn, 性感, Converse, 情侶鞋

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