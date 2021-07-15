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美劇《性／生活》毀三觀　「給你安全感的人，不可能同時給你刺激感」

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自Netflix

近期討論度爆表的美國影集《性／生活》（SEX／LIFE）敘述已婚女子比莉對於渣男前男友的念念不忘，無論是婚前幸福美滿的性生活還是擁有極品身材的前男友都一次又一次的讓她陷於丈夫與前任之間的兩難，劇中亦有多處經典橋段與台詞非常耐人尋味。

「我遇見庫柏（丈夫）時我已精疲力盡，我的心已麻木疲憊，他給我的穩定與理性，就像是我度過曬傷靈魂的舒緩膏藥」

「我覺得我不像我，像是個被淡化的賢妻良母，我不確定這是不是我想要的生活」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「愛情是毒藥，他們都這樣說對吧？多巴安、催產素、腎上腺素，每一次我閉上眼睛我都能再度感受到那不是我追逐的逃避快感，是真實的、完全另一個的我」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「今晚就是要開心，是現實生活裡的逃學，就是我們該做的」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「他們說當你登上聖母峰的山頂，你會頭暈、會吐得亂七八糟，但當你站在世界的屋脊，是很棒的心跳時刻」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「布萊德（前任）是個大麻煩，我猜那部分你沒寫在日記裡，你只是把這一切都浪漫化了，他是個帥哥僅此而已，不值得如此戲劇化」

「我愛我的丈夫，我無法想像沒有他的日子，但我不確定這是不是我想要的生活，我充滿了質疑」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「我沒體驗過你的狂野經歷，但我想跟你一起體驗」

「能給你安全感的人，不可能同時給你刺激感」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

「性對我來說不只是性，而是慾望」

▲▼《性／生活》。（圖／翻攝自Netflix）

►「前任就像一所學校，你總要畢業的」　8則療癒金句讓你免於重蹈覆轍

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關鍵字：

美劇, 影集, Netflix, 性生活

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