韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準

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《蠟筆小新》是陪伴許多人一起成長的經典卡通，無論是劇中調皮搗蛋的行為還是野原新之助與妮妮、風間、正男、阿呆等朋友們活潑可愛的互動都深受粉絲們喜愛，而近期韓國流行「蠟筆小新心理測驗」透過簡單的12題就能快速測出你究竟是《蠟筆小新》裡的哪個角色，許多網友測完紛紛表示「神準」、「原來我是小新。」

＃Q1：遇到長得好看的人，你的反應是？

A、說「你長得真好看」

B、心裡想著「你真得真好看」

＃Q2：你的理想型是？

A、年長於自己者

B、年輕於自己者

＃Q3：你如何與伴侶聯繫？

A、電話

B、訊息

＃Q4：考試的時候遇到不會的題目怎麼辦？

A、猜答案

B、一直苦惱到最後

＃Q5：遇到朋友在哭，你的反應是？

A、默默的陪著對方

B、問他發生什麼事

＃Q6：比較喜歡？

A、狗

B、貓

＃Q7：跟朋友一起吃披薩時剩下的最後一塊你會？

A、直接吃掉

B、讓給對方

＃Q8：約會時最想去的地方是？

A、美術館

B、棒球場

＃Q9：第一次去朋友家的時候？

A、就像自己家一樣舒服

B、不太自在

＃Q10：當你自己走在路上的時候是？

A、有活力的走路

B、沈穩的走路

＃Q11：在試吃區吃完食物之後？

A、直接走掉

B、不買感覺會受到良心譴責

＃Q12：心情煩躁時會？

A、找事情做

B、睡覺

以上題目的答案你都記起來了嗎？那就進入測驗網站把答案填進去看看自己究竟是哪個角色吧。

＃小新

在團體中你總是扮演行動領袖的角色，常常是各種活動中的關鍵人物，好勝心強的你也時常透過與人爭論來說服他人接受自己的論點，要小心說話的方式也許會讓別人感到不舒服。

＃小白

性格隨性的你在別人眼中是個相當合群的朋友，不僅處理事情很理性也非常圓滑，在職場上亦是容易受他人景仰與欽佩的人才，但如此有能力的你卻也很容易被怪事纏身因而讓周遭的親友時常為你擔心。

＃小葵

「忠於本我」四個字完全就是在說你，非常有主見且不服輸的個性造就了你行動派的特質，喜歡靠自己去征服世界、探索未知，坦蕩蕩的性格會不自覺散發出自然的可愛。

＃小愛

比起別人你更在乎自己，在你的世界裡自己才是宇宙中心，而多才多藝的你也時常把事情理想化，常常只看到別人的某一個優點就會努力想辦法付出更多、更好的給對方；對有些人來說你看似冷漠，其實內心深處最真實的你是熱情如火，帶給大家歡笑的存在。

＃風間

對自己要求極高的你是個完美主義者，由於對於事情的執著與己見很容易忽略他人的感受，建議可以學著察言觀色比較不會得罪人；而平時看似文靜的你只要遇到知己便像變了一個人一樣閒話家常。

＃妮妮

聰明伶俐的你也很清楚撒嬌能討好他人，因此不管從事什麼活動你都能掌控得非常好，同時你也非常溫柔善良喜歡幫助他人，但要注意情緒的控管不要因小失大。

＃阿呆

情緒不易產生起伏的你對於任何人事物的包容力都很足，若身旁的親朋好友遇到困難也會二話不說伸出援手幫忙；做事時常埋頭苦幹的你很適合鑽研專業的學術領域，在他人眼中認真的你充滿了成熟的魅力。

＃正男

性格膽小的你做事特別謹慎小心，雖然工作上較不易犯錯但有時候缺乏勇氣會導致你耽誤了重要的決策甚至是錯失好的感情機會，不妨鼓起勇氣、相信自己。

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