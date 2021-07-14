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我讀的是心理系，不是通靈系！「一句話讓科學人渾身不對勁」網笑翻瘋傳　

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編輯／ChiNg 圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供

近日臉書上千名網友轉傳的貼文「＃一句話讓科學人們渾身不對勁」列舉了許多日常生活中我們講起來好像沒差、很自然的用語，但仔細探討便會發現總有哪裡不對勁，引起一票網友瘋傳與留言大笑，而粉絲專頁《科學人》粉絲團更無奈發言「好好說話很難嗎？」。

total這個單字意思就是「總共的」的意思，總total完全就是中英混合版疊字......

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

化學有一個單位叫做莫耳（mole）意思是6.02Ｘ10的23次方之如此龐大的數字，但人們時常把毫升（ml）唸作「ㄇㄡˋ」有讀過國高中化學的人肯定能懂這種無助感。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

「規模」跟「震度」不分的人國中地科老師都要哭了……規模有小數點且不加單位「級」，而震度分為零到七級但沒有小數點，大家千萬不要混著用。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

不管是心理還是諮商都是透過理性去分析他人的想法與狀況，而非無由來的通靈與猜測……這樣不叫心理諮商師而是法師。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

零下的意思本身就是「負數」所以「零下負」這個說法簡直可以負負得正了。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

電流與電壓也是許多人時常混淆的概念，電流的單位是安培（A），我們常見的多少V是伏特，它屬於電壓的單位。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

所謂「加速度」是指速度的變化，因此重力加速度是由重力導致的速度變化，而非常常被大家誤用的「重力＋速度」。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

光年的定義是光走了一年的「距離」，大家不要再以為光年是時間單位了。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

就好像十年前任何產品前面加了「奈米」兩個字就彷彿非常先進，現在而是換成「量子」無所不在。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

任何東西都是由各種化學物質所組成，就像很多人認為化學的不好要用「天然的肥皂」但肥皂是透過油與鹼形成的皂化反應製作而成，也不是土生土長於這個地球上的。

▲▼臉書《科學人》粉絲團。（圖／由臉書《科學人》粉絲團粉絲專頁授權提供）

另外許多網友也留言回覆自己聽過的荒謬概念像是「360度大轉變」直接轉一圈跟沒改變一樣、「鹼性礦泉水」無論過酸還是過鹼人體都無法負荷所以飲用水就是中性，或是亦是很常聽到有人說「百分之三趴」趴的意思就是%也就是「百分之」所以沒有必要兩個都說，以上種種有趣也讓人頭痛的生活例子希望大家之後不要再跟著搞錯。

►網列出女友「超省錢」7種行為好丟臉！藥妝店試乳液、去五金行剪指甲

關鍵字：

梗圖, 語錄, 幽默

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