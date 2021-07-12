少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款

記者王則絲／台北報導

少女時代團員Tiffany近日與狗狗一起進行拍攝工作，事後上傳一系列與狗狗的開心合照，她穿著一件花朵點綴的浪漫古典風上衣，展現清新甜美的樣貌，而同為少時成員的秀英早先也碰巧穿上了同一件上衣在戶外擺拍，不只在無意間撞衫，從之前的貼文還能發現兩人連鞋子都有同款，展現了絕佳默契，要好的姐妹情不言而喻。

▲Tiffany釋出與狗狗開心合照的幕後照片輯。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



少女時代雖然沒有再合體活動，但是團員們之間的革命情感依然深厚，要全員到齊固然很難，但是成員們三三兩兩私下都還是會經常聚會，其中像是Tiffany和秀英就常一起約會，兩人之間的好感情從IG上就能窺知一二。

▲秀英先前也窗上同一款服裝。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

Tiffany於近日的拍攝工作裡，穿著來自法國品牌Rouje的公主袖花朵上衣，交叉綁帶以及荷葉邊設計增添夏日的浪漫氣息，穿起來特別適合肌膚白皙的Tiffany，而其實不久前秀英也才穿上同款上衣於戶外擺拍，並搭配LOEWE草編手袋，休閒的裝扮下營造出鄉村女孩的活力氣質，Tiffany與秀英兩個人默契選到同款上衣，穿起來都超好看。

▲Tiffany、秀英連「姐妹鞋」都擁有。（圖／翻攝自 IG@tiffanyyoungofficial、sooyoungchoi）

不光如此，兩人還有同款的「姐妹鞋」呢，那就是在名人圈超級火熱的「sacai X Nike Vaporwaffle」聯名鞋款，Tiffany選擇深紫色配橘色的搶眼款式，秀英則是擁有黃色、綠色的配色，悄悄於兩人的私服穿搭中亮相，足見兩人深厚的團魂默契與相似的眼光。

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