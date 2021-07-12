fb ig video ETtoday search mobile

少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款

>

記者王則絲／台北報導

少女時代團員Tiffany近日與狗狗一起進行拍攝工作，事後上傳一系列與狗狗的開心合照，她穿著一件花朵點綴的浪漫古典風上衣，展現清新甜美的樣貌，而同為少時成員的秀英早先也碰巧穿上了同一件上衣在戶外擺拍，不只在無意間撞衫，從之前的貼文還能發現兩人連鞋子都有同款，展現了絕佳默契，要好的姐妹情不言而喻。

▲Tiffany、秀英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany釋出與狗狗開心合照的幕後照片輯。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

少女時代雖然沒有再合體活動，但是團員們之間的革命情感依然深厚，要全員到齊固然很難，但是成員們三三兩兩私下都還是會經常聚會，其中像是Tiffany和秀英就常一起約會，兩人之間的好感情從IG上就能窺知一二。

▲Tiffany、秀英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲秀英先前也窗上同一款服裝。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

Tiffany於近日的拍攝工作裡，穿著來自法國品牌Rouje的公主袖花朵上衣，交叉綁帶以及荷葉邊設計增添夏日的浪漫氣息，穿起來特別適合肌膚白皙的Tiffany，而其實不久前秀英也才穿上同款上衣於戶外擺拍，並搭配LOEWE草編手袋，休閒的裝扮下營造出鄉村女孩的活力氣質，Tiffany與秀英兩個人默契選到同款上衣，穿起來都超好看。

▲Tiffany、秀英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、秀英撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、秀英連「姐妹鞋」都擁有。（圖／翻攝自 IG@tiffanyyoungofficial、sooyoungchoi）

不光如此，兩人還有同款的「姐妹鞋」呢，那就是在名人圈超級火熱的「sacai X Nike Vaporwaffle」聯名鞋款，Tiffany選擇深紫色配橘色的搶眼款式，秀英則是擁有黃色、綠色的配色，悄悄於兩人的私服穿搭中亮相，足見兩人深厚的團魂默契與相似的眼光。

►泫雅深V也開太低！揪男友甜曬情侶鞋　進化版「厚底鋸齒鞋」帥翻了

►Jennie「腰細得一掐就沒了」　撞衫Rosé靠綁帶褲勒出性感馬甲線

關鍵字：

少女時代, Tiffany, 秀英, 撞衫, 默契, 姐妹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

夏日容易乾枯掉髮？洗之前「多一步」解決問題　髮根蓬鬆又豐盈

夏日容易乾枯掉髮？洗之前「多一步」解決問題　髮根蓬鬆又豐盈

2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼 單喝美式膩了嗎？四種新喝法DIY　夢幻玫瑰美式、甜橙口味超好喝 Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶 小心落髮！中醫師證實：愛生氣、喝冰飲都讓髮絲掉不停 道姑OUT！夏季小清新「花苞丸子頭」超簡單3步驟就能學會 4家「瑜伽服」符合亞洲身形！提臀、收腰超顯瘦　不會有駱駝蹄 少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面