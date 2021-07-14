免出門「夜市美食」自己做！經典蝦仁鳥蛋、香脆地瓜球　好吃又簡單

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雖然微解封後不少夜市逐漸採取有條件的開放模式，但還是有許多人怯於群聚感染不敢前往人口較多的地方，若出不了門又懷念夜市小吃的美味就趕緊準備紙筆吧，小編特蒐「三款經典台灣夜市小吃DIY食譜」，讓你待在家也可以品嚐熟悉的好滋味，既安全又美味。

＃鳥蛋蝦仁

▲鳥蛋蝦仁（圖／翻攝自小紅書＠小穎部落）

準備食材：蝦仁適量、料酒一勺、玉米粉半勺、雞蛋兩個、麵粉26g、鹽1g、泡打粉1.5g、胡椒適量、鳥蛋適量

Step1：將蝦仁加入一勺料酒、半勺玉米澱粉、鹽並抓拌均勻。

Step2：將鳥蛋以及蝦仁以外的料全部混合成流狀。

Step3：將丸子模具提前預熱並刷上一層薄薄的油，將攪拌好的麵糊倒入模具中至三分滿，再將蝦仁放入麵糊中。

Step4：打入鳥蛋並煎熟，在表面撒上胡椒就完成囉。

注意：若以烤箱烹烤則將上下火調至190度並烤15左右即可。

＃地瓜球

▲地瓜球（圖／翻攝自小紅書＠雅米投食計畫）

準備食材：樹薯粉100g、蒸熟的地瓜／紫薯150g、糖30g

Step1：將地瓜／紫薯蒸熟切成薄片後搗成泥並加入糖與樹薯粉攪拌均勻。

Step2：搓成長條狀並切成比芋圓再大一點點的大小（油炸後會膨脹約2～3倍）。

Step3：以小火熱油（可以用筷子放入測試，若有小泡就是已經熱了）放入地瓜球。

Step4：不時的用勺子輕輕的撈避免沾黏在一起。

Step5：地瓜球浮起來之後表面就會成型，用勺子輕壓以避免空氣跑入。

Step6：快變成金黃色時轉成大火，以高溫油炸一分鐘後就可以得到粗脆的外殼，撈起來就完成囉。

＃白糖粿







▲白糖粿（圖／翻攝自小紅書＠烘焙幫）

準備食材：花生150g、白糖100g、糯米粉150g、熱開水100g、大豆油適量

Step1：將花生以150度烘烤15分鐘後搓掉表皮並以攪拌機將它碾碎。

Step2：加入白糖並均勻混合。

Step3：將糯米粉與熱開水均勻混合後用筷子扮成絮狀，再用手把它揉成光滑的麵團。

Step4：每50g一團分成5球，再捏成牛舌狀。

Step5：雙手拉住兩端再反向擰成麻花狀後以大約120度的油溫炸至膨脹浮起。

Step6：趁熱趕緊裹上花生糖粉就完成囉。

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