小心落髮！中醫師證實：愛生氣、喝冰飲都讓髮絲掉不停

▲情緒原來和落髮也大有關係。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

防疫長時間在家，才警覺地上的髮絲清也清不完，不管是梳頭還是吹乾頭髮，掉髮多到驚人，和冬天比起，其實夏季更容易掉髮，中醫師表示落髮其實和生活習慣息息相關，想要維持豐盈髮量，以下事情千萬少做！

#壓力大、容易生氣

依中醫觀點來看，當身體健康，髮絲也會健康，但若是臟腑出現問題，就會引起脫髮問題。長期處在高壓、容易生氣都容易使肝鬱氣滯，當肝脾腎功能變差，就無力將營養傳輸至頭髮毛囊，便會導致落髮。

▲身體寒底的女生更要少喝冰飲。

#愛吃冰冷食物

悶熱的夏季冷飲不離手，要知道冰冷食物會使毛囊刺激而收縮，也會導致手腳冰冷、氣血不足，「髮為血之餘，血盛則髮潤，血衰則髮衰」，當氣血不足時，落髮就會掉不停。

#頭髮沒吹乾

許多女生懶得吹髮，覺得夏季頭髮乾很快，要知道頭髮在潮濕時較為脆弱，若是沒吹乾就狂梳頭，更容易扯斷髮絲，另外若是頭髮綁得太緊，這樣的外力傷害也容易導致落髮危機。

▲洗髮第一次洗頭皮，第二次洗髮絲。

#頭皮沒清潔徹底

因為沒有出門，不少女生兩三天才洗一次頭，即便不外出，頭皮也會因為流汗而滋生細菌在髮根，若是沒有清潔乾淨，很容易引起毛囊堵塞，高溫的夏季除了建議天天洗頭外，記得頭皮一定要洗乾淨。

#過度減重

不少女生為了減重節食，體重沒掉，但卻沒想到頭髮卻掉了不少，像是許多人減重不吃油脂，體內脂肪酸不足會使髮絲變得脆弱，因此建議仍需均衡飲食，飲食不足或過量都不好。

►專家：開冷氣加「一步驟」2分鐘降溫，快速變涼又省電！