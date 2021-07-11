fb ig video ETtoday search mobile

太妍打歌服「上下開洞」險露南半球！側身舞動曲線更驚人，網：長大了？

>

編輯／JJ

韓女星太妍日前發行她的新曲《Weekend》，並正式進入打歌階段，8日登上《M!Countdown》舞台演出，當天造型特別吸睛，太妍穿著胸口「上下開洞」的前衛設計服裝，遊走危險邊緣，每當她雙手舉起就令人擔心會露出南半球，且尤其是在舞台上側身舞動時，S曲線更是驚人，網友全都看傻：「長大了？」

▲太妍打歌服 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍穿著性感「上下開洞」服裝。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

太妍身為少女時代隊長，唱功實力受到各界的高度肯定，每次推出新作品必定橫掃音源榜，這次帶來新歌《Weekend》也引起超強話題度，MV中的數套造型都讓粉絲再度被太妍仙女般的美貌給驚艷。

▲太妍打歌服 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍身上的服裝來自GUIZIO。（圖／翻攝自GUIZIO）

緊接著太妍進入繁忙的打歌日程，登上各大舞台表演、宣傳新歌，幾乎天天都有新的舞台可以看，每一場的打歌服也都相當用心準備。其中太妍於8日登上《M!Countdown》演出，身穿設計師品牌GUIZIO兩件式上衣登場，小可愛胸衣外頭罩著一件胸口大開洞的長袖上衣，讓胸口上下都中空，火辣尺度破表，下身搭配BALMAIN粉色格紋短裙，加入甜美可愛氣息。

▲太妍打歌服 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍打歌服 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍於舞台上跳舞時讓曲線更加一覽無遺。（圖／翻攝自YT）

太妍這套「上下開洞」的造型讓粉絲們都看傻了眼：「太辣了」、「太妍是不是長大了？」、「身材太強了」、「這麼有料！」尤其是當跳舞時更是讓姣好S曲線一覽無遺。其實就連妝容部分也很注重，太妍特別畫上了藍色的眼影來搭配，將容易顯得老氣的特殊眼妝駕馭得游刃有餘。

▲太妍打歌服 。（圖／翻攝自IG）

▲此次的舞台妝容呼應服裝，超難駕馭的藍色眼影顯得特別可愛。（圖／翻攝自YT）

►泫雅深V也開太低！揪男友甜曬情侶鞋　進化版「厚底鋸齒鞋」帥翻了

►BTS當LV秀主角！金泰亨手拿「咖啡杯」帥翻　隊長氣勢驚人，阿米：像在拍電影

關鍵字：

太妍, Weekend, 打歌服, 上下開洞, 性感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

2021下半年「財運爆棚」4大星座！摩羯貴人相助、正財偏財一起來

2021下半年「財運爆棚」4大星座！摩羯貴人相助、正財偏財一起來

日本名醫傳授「快速入睡法」！睡前吃蜂蜜、換上絲棉睡衣超管用

日本名醫傳授「快速入睡法」！睡前吃蜂蜜、換上絲棉睡衣超管用

別再記流水帳！遵循「631法則」存到第一桶金　學投資改用「433」

別再記流水帳！遵循「631法則」存到第一桶金　學投資改用「433」

愛馬仕「柏金包」以她命名！　她參加坎城紅毯卻穿這牌 比星座還神準！「用生日找靈魂伴侶」　TOP 10最速配組合公開 Rosé紙片身材瘦到粉絲心疼！　激短蓬裙「踩恨天高」逆天比例曝光 不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？ 道姑OUT！夏季小清新「花苞丸子頭」超簡單3步驟就能學會 「思念過後還是要回到沒有他的生活」　十則溫柔文字治癒失戀的你 不沾鍋保養4撇步　「別用大火、熱水去油」用夠本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面