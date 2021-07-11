太妍打歌服「上下開洞」險露南半球！側身舞動曲線更驚人，網：長大了？

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韓女星太妍日前發行她的新曲《Weekend》，並正式進入打歌階段，8日登上《M!Countdown》舞台演出，當天造型特別吸睛，太妍穿著胸口「上下開洞」的前衛設計服裝，遊走危險邊緣，每當她雙手舉起就令人擔心會露出南半球，且尤其是在舞台上側身舞動時，S曲線更是驚人，網友全都看傻：「長大了？」

▲太妍穿著性感「上下開洞」服裝。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

太妍身為少女時代隊長，唱功實力受到各界的高度肯定，每次推出新作品必定橫掃音源榜，這次帶來新歌《Weekend》也引起超強話題度，MV中的數套造型都讓粉絲再度被太妍仙女般的美貌給驚艷。

▲太妍身上的服裝來自GUIZIO。（圖／翻攝自GUIZIO）

緊接著太妍進入繁忙的打歌日程，登上各大舞台表演、宣傳新歌，幾乎天天都有新的舞台可以看，每一場的打歌服也都相當用心準備。其中太妍於8日登上《M!Countdown》演出，身穿設計師品牌GUIZIO兩件式上衣登場，小可愛胸衣外頭罩著一件胸口大開洞的長袖上衣，讓胸口上下都中空，火辣尺度破表，下身搭配BALMAIN粉色格紋短裙，加入甜美可愛氣息。

▲太妍於舞台上跳舞時讓曲線更加一覽無遺。（圖／翻攝自YT）

太妍這套「上下開洞」的造型讓粉絲們都看傻了眼：「太辣了」、「太妍是不是長大了？」、「身材太強了」、「這麼有料！」尤其是當跳舞時更是讓姣好S曲線一覽無遺。其實就連妝容部分也很注重，太妍特別畫上了藍色的眼影來搭配，將容易顯得老氣的特殊眼妝駕馭得游刃有餘。

▲此次的舞台妝容呼應服裝，超難駕馭的藍色眼影顯得特別可愛。（圖／翻攝自YT）

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