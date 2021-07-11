愛馬仕「柏金包」以她命名！　她參加坎城紅毯卻穿這牌

圖文／鏡週刊

許多女孩一眼便可認出，此生必擁有的夢幻逸品「柏金包」，但很多人可能不知道，柏金包其實是以英國女藝人Jane Birkin命名。1982年時，愛馬仕執行長與Jane Birkin在飛機上的一段對話，促成柏金包在1984年時誕生。不過，Jane Birkin最近亮相，穿的卻都不是愛馬仕，而是由設計總監Hedi Slimane領軍的CELINE。

5月底時，Jane Birkin在法國的瓦納舉辦演唱會，身上穿的便是CELINE的海軍藍西裝外套、水洗直筒牛仔褲與奶油底的帆布鞋，與她近年率性的形象十分相稱。

而7日Jane Birkin參加坎成影展紅毯時，並沒有像多數女明星選擇禮服，而是穿上了CELINE的天鵝絨西裝，搭配隨性的領結襯衫。身上並無過多裝飾甚至是連珠寶、首飾都沒有配戴。天鵝絨西裝散發出來的感覺，與她的氣質、臉上的笑容十分相稱。

年輕時火辣、甜美可人的Jane Birkin（如下），經常以迷你的小洋裝，短上衣搭配牛仔褲亮相，總是活出自我的她，成為一名人道主義者，關心國際特赦組織、移民與愛滋等議題，而在服裝的選擇上，她更加的簡單、瀟灑，值得所有女性學習。



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