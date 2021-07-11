髒了先別急著丟！「白T清洗懶人包」，泛黃、污漬通通有解

▲清洗白色衣物有秘訣。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

你一定有這種困擾，夏季淺色衣物好像怎麼都洗不完，尤其是白色衣物當天穿過一定要記得清洗，像是汗漬、髒污若是沾染附著，就變得很難清乾淨，以下清洗的幾個小祕訣快筆記！

#反面洗套上洗衣袋

挺版白色衣物若放入洗衣機清洗，建議翻到反面，套上洗衣袋後再洗，較不容易變形，清洗時記得避免和深色衣服一起洗，避免沾染其他顏色。

#搓洗不要太大力

白色衣物難免沾到髒污，不少人會立即用泡沫搓洗，手洗記得避免動作太大力，否則容易導致衣物變形。

#沾到醬汁用洗碗精

白色衣物沾到醬汁時，建議塗抹洗碗精，再用刷子或輕輕搓洗讓清潔劑溶解油污，再丟進洗衣機內清洗即可。

#沾到果汁用白醋

沾染到果汁時，先用面紙將果汁吸乾，接著倒些白醋在污漬上，靜待一段時間後再丟入洗衣機內清洗。

#泛黃用檸檬汁或小蘇打粉

白色衣物放了幾個月沒穿，拿出來難免會有泛黃痕跡，這時候先別急著丟，可以在溫水中加入一些檸檬汁或小蘇打粉，浸泡一個晚上之後再放入洗衣機內清洗，切記先不要急著用漂白水，因為漂白水泡久了反而會容易讓衣物發黃。

#維持好習慣衣物不變形

白T最擔心變形了，以下幾個小動作能幫助維持白T質感，像是脫衣服時候避免大力拉領口，應從下擺往上帶，才不會把領口弄鬆，曬衣服時，衣架也盡量從下往領口套，將拉扯機會降到最低。

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