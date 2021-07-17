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「愛不是大手筆告白，只是狗屎運」　《性愛自修室》第三季9月開播

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自Netflix

令人臉紅心跳的英國青少年影集《性愛自修室》（SEX EDUCATION）將於今年九月推出第三季，劇中敘述主角歐蒂斯有個性治療師的母親因而發生一連串有趣也值得探討的故事，以青少年的角度帶著觀眾一同省思「性」議題同時也結合了許多校園生活中會遇到的趣事，下面十句經典台詞幫助影迷們在新系列上映前好好複習一次這部耐人尋味的劇作。

「地球上有70億人口，一定會有人願意為了你爬上月亮」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「反正都會受傷，做自己不是更好嗎？」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「善用自己擁有的一切，因為這些都不會改變」

「任何不能摧毀你的東西，都將使你更強大」

「愛不是大手筆的告白，或是月亮與星星，愛只是狗屎運」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「我們生下來就孤苦無依，以後死也會孤苦無依，所以還不如一路上多撈點好處」

「我們要從低級的毛毛蟲轉變為厲害的虎鯨」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「當朋友找到心愛好時確實會有點失落，但你不要覺得自己被拋棄了，這對你來說其實是個機會，作為獨立的個體去發現什麼對你來說更重要」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「知識就是力量，力量就是地位，而地位就代表著紅」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

「我們出類拔萃，更重要的是我們是一個團隊，所以如果我們要輸也要一起輸」

▲▼《性愛自修室》。（圖／翻攝自Netflix）

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關鍵字：

語錄, 療癒, Netflix, 愛情, 影集

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