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迪士尼公主「時裝秀」教你穿搭！愛麗兒海灘風太美、貝兒性感鎖骨顯露

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自IG@vanotyarts

擁有大票粉絲的迪士尼公主們每次釋出相關話題後總能引起熱烈迴響，家喻戶曉的《白雪公主》、《小美人魚》以及甜蜜浪漫的《美女與野獸》都是相當經典的代表，劇中無論是故事設計還是公主美貌都深受粉絲們喜愛，而Instagram藝術家Yudelmis San Emeterio便創意的將公主們的衣著設計出一系列「時裝版」的穿搭，讓大家只要打開家裡衣櫃也可以秒變身成公主。

＃白雪公主

一字領或是斜肩上衣都是展現女人味的大好機會，搭配韓味飄香的短捲髮以及帶有復古風的喇叭褲，整體不但不衝突也散發著精緻的韻味。

＃小美人魚

活潑的愛麗兒突然變成人類的形體還真的有點讓人不習慣，不過渡假味濃厚的繞頸削肩背心加上能展現大長腿的長裙，絕對能讓你成為今年夏天的全場焦點。

＃貝兒

良家婦女形象的貝兒沒想到穿時裝變得非常時尚，低胸素色上衣超心機的露出性感鎖骨，下半身只要簡單搭配側開岔的長裙就能完美修飾身材比例，絕對能幫各位女孩們的穿搭神助攻。

＃蒂安娜

這身穿搭絕對是日常最實用的，大家趕快筆記下來，簡易的素色內搭加上一件軍綠色的短板綁帶外套，下半身可以恣意搭配一件自己喜歡的牛仔褲，性感的同時也很有個性，絕對能男女通殺。

若衣櫃裡的選擇不多也沒關係，只要找到類似的配色同樣能打造出公主們的風格，一件簡單的黃、藍色連身裙再搭配簡約風小白鞋也非常有特色。


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關鍵字：

迪士尼, 公主, 穿搭, IG, 藝術家, 圖文

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