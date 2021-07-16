運氣來自力量！爆青筋二頭肌「劫財貓」讓你加倍招財　

編輯／ChiNg

煩悶的防疫生活讓許多人沒了社交活動之後每天都悶悶不樂，因此這段時間最重要的就是幫自己找尋樂趣，有時候只需要稍微動點設計的小巧思便能讓常見的日用品變得非常有趣，小編特蒐三款爆笑獵奇小物陪伴你度過無聊的時光。

＃劫財貓

許多人疫情影響而工作量大減，收入不足因此平時的開源節流就很重要，面對如此緊急情況就是需要來一隻劫財貓來幫大家開源「劫」流，不管是家中還是店裡肯定都不能沒有它！戴著墨鏡以及粗壯帥氣的肌肉手臂就知道這家的主人不好惹，最引人注目的絕對是胸前豪邁地拿著「劫財」兩個字讓人看了簡直是哭笑不得。

▲劫財貓（圖／翻攝自小紅書，下同）

這款劫財貓的設計理念是「運氣來自力量」因此設計者幫貓咪精心設計出傲人的肌肉，如此一來就可以幫大家搏得更多的運氣，比起平常和氣溫馴的招財貓，這隻二頭肌爆青筋的劫財貓肯定令人印象深刻，無論是自用還是送禮都非常合適。

＃3D親吻杯蓋

這款由韓國設計師Jang WooSeok所推出的立體親吻杯蓋簡直是單身族福利，就算非單身者防疫期間見不到伴侶也絕對需要它，超獵奇的把嘴唇以及鼻子直接立體呈現在杯蓋上，讓你喝東西的同時也能體會接吻的心跳加速，讓人看了忍不住捧腹大笑。

細看這款親吻杯蓋會發現做工非常細膩與精緻，把生活日用品搖身變成伴侶的溫柔雙唇，不僅外觀吸睛奪目就連功能設計也非常便利，貼心的留了一個孔讓大家可以放置吸管以及飲用，這個酷東西不買真的對不起自己了。

＃小鳥清酒杯

由日本品牌TAKI PRODUCTS所推出的「小鳥清酒杯」光看外觀就讓人被萌到難以抗拒，創意總監藤井賢二為了幫大家打造出溫馨且美好的小酌時光，便以小鳥的「鳥喙」為靈感讓大家在品嚐美酒時彷彿嘴唇被小鳥輕輕的親吻，光想就覺得既甜蜜又可愛。

▲小鳥清酒杯。（圖／翻攝自taki.co.jp，下同）

而此款造型酒杯的容量亦是故意設計為10ml的小尺寸，讓大家放鬆身心靈的同時也要謹記「適量飲酒」的概念，理性飲酒才能既盡興又安心，如此貼心的設計更得到了今年度的德國設計大獎GDA肯定，並給予肯定「用合適的方式幫助人少喝酒，這款小酒杯的做工非常巧妙且精緻」。

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