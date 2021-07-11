2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

▲無印良品美妝保養品獲得許多網友好評喜愛。（圖／翻攝IG@caffelat_tin）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝無印良品官網

MUJI無印良品除了是許多人購買文具、居家小物的首選之處，其推出的美妝保養小物也是好用出了名，優異的使用感加上高CP值，是許多學生族、小資女的心頭好，尤其保養品中更藏有許多網友狂推的好物！來看看今年上半年最熱賣保養排行Top 5，沒用過真的太可惜。

Top 5：溫和卸妝凝露



輕盈的凝膠質地親膚性高，能溫和去除彩妝髒污，並添加滋潤成分LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51) 、杏桃汁、桃葉精華及玻尿酸鈉，卸妝同時給予肌膚潤澤，無添加合成香料、色素、礦物油、酒精，敏感肌也能使用。

先前在日本知名美妝網站「Lipcosme」上，網友票選的MUJI美妝好物中也名列前5名，網友的好評包含「淡淡的香味聞起來很舒服」、「用起來清爽，卸完也沒有緊繃感」、「很溫和，清潔力也不錯」。

Top 4：溫和卸妝油



添加滋潤成分LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51)、杏桃汁、桃葉精華及玻尿酸鈉等，連重點彩妝都能輕鬆卸除，同樣不含香料、色素、礦物油、酒精。

用過的網友大讚「非常好乳化」、「用了以後粉刺林變少了！」「眼妝也能卸得很乾淨」、「真的好用！」「卸得乾淨又不油膩」、「好用，回購好幾瓶了」。

Top 3：溫和洗面乳



添加滋潤成分柑橘果汁，泡沫細緻滑潤，能溫和洗淨肌膚，且讓洗後肌膚維持滋潤，搭配洗臉用網狀起泡網，可搓揉出綿密泡沫，提升毛孔潔淨度。

推薦的網友好評包括「清爽不緊繃，會回購」、「加上他們賣的洗臉起泡網覺得好用」、「洗完確實不乾，滑滑的保濕」。

Top 2：溫和去角質洗面乳



含去角質成分蜜桃核，可徹底洗淨毛孔污垢及老廢角質，並添加金縷梅精華，達到緊緻效果。

用過的網友表示「洗得很乾淨，臉也不會乾澀緊繃」、「CP值很高哦～超推」、「可以把粉刺清很乾淨，蠻喜歡的」、「很好用，會回購」。

Top 1：敏感肌化妝水（保濕型）＋（清爽型）



敏感肌保養系列有許多備受歡迎的好物，其中敏感肌化妝水可說是無印良品出了名的美妝代表。取自日本岩手縣釜石市水源製成，添加葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51)，通過敏感測試的低刺激性配方，可溫和潤澤乾燥肌膚。

用過的網友評價「濕敷不心疼」、「超愛用來鎮定肌膚」、「敏感肌用過n瓶覺得很穩定」、「濕敷有感又不貴」、「清爽型好用不黏」。

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