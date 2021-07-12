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營養師曝10大「護心食物」！第2能抗痘美肌、還有減肥聖品

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▲▼ 10大「護心食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享對於養護心臟健康有益的10種食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

心臟可說是人體最重要的器官之一，尤其近年來因心血管疾病驟逝的人數增加不少，其中更不乏許多看起來身體健康的青壯年，也讓越來越多人開始意識到「保養」心臟的重要性，除了培養健康的生活作息，飲食也很重要。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享，先前CNN曾發表《10 best foods for your heart》，以科學為基礎，推薦10種有益心臟健康的食物，建議可加入到平時的飲食中，幫助養護心血管。

1.燕麥

燕麥富含β-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。

▲▼ 10大「護心食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.鮭魚

鮭魚富含omega-3脂肪酸，可以幫助抗凝血、降低血壓，，保持血管健康，減少發炎症狀。

3.深綠色蔬菜

富含維生素A、C、E、K，能幫助抗氧化，也含有豐富礦物質鈣、鉀、鎂，有助調節血壓。

▲▼ 10大「護心食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.堅果

堅果富含omega-3脂肪酸及礦物質鉀、鎂，能幫助減少發炎症狀及調節血壓。

5.甜菜

甜菜含有的甜菜鹼具有抗氧化作用。

6.豆類

豆類富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇（LDL）。

▲▼ 10大「護心食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.酪梨

研究顯示，每天吃酪梨可降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸，可幫助減少低密度膽固醇（LDL），並增加高密度膽固醇（HDL）。

8.橄欖油

含有單元不飽和脂肪酸，可幫助減少減少低密度膽固醇（LDL），並增加高密度膽固醇（HDL）。

▲▼ 10大「護心食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

9.低脂牛奶

牛奶中的鈣、鉀、鎂能幫助調節血壓，但蕭瑋霖建議選擇低脂牛奶，以免飽和脂肪酸對血膽固醇影響較大。

10.低鈉飲食

飲食上攝取過多鈉含量，是造成血壓過高的主因，會加重高血壓，建議盡量選擇低鈉飲食。

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關鍵字：

護心, 心臟, 心血管, 健康, 血壓, 飲食, 食物, 營養師

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