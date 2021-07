營養師曝10大「護心食物」！第2能抗痘美肌、還有減肥聖品

▲營養師分享對於養護心臟健康有益的10種食物。

記者張毓容/台北報導 圖/翻攝unsplash、pexels

心臟可說是人體最重要的器官之一,尤其近年來因心血管疾病驟逝的人數增加不少,其中更不乏許多看起來身體健康的青壯年,也讓越來越多人開始意識到「保養」心臟的重要性,除了培養健康的生活作息,飲食也很重要。知名營養師蕭瑋霖(杯蓋)就分享,先前CNN曾發表《10 best foods for your heart》,以科學為基礎,推薦10種有益心臟健康的食物,建議可加入到平時的飲食中,幫助養護心血管。

1.燕麥



燕麥富含β-聚葡萄糖,可幫助降血膽固醇及血脂,對血管健康很好。

2.鮭魚



鮭魚富含omega-3脂肪酸,可以幫助抗凝血、降低血壓,,保持血管健康,減少發炎症狀。

3.深綠色蔬菜



富含維生素A、C、E、K,能幫助抗氧化,也含有豐富礦物質鈣、鉀、鎂,有助調節血壓。

4.堅果



堅果富含omega-3脂肪酸及礦物質鉀、鎂,能幫助減少發炎症狀及調節血壓。

5.甜菜



甜菜含有的甜菜鹼具有抗氧化作用。

6.豆類



豆類富含水溶性膳食纖維,能夠幫助減少低密度膽固醇(LDL)。

7.酪梨



研究顯示,每天吃酪梨可降低血壓,其中的單元不飽和脂肪酸,可幫助減少低密度膽固醇(LDL),並增加高密度膽固醇(HDL)。

8.橄欖油



含有單元不飽和脂肪酸,可幫助減少減少低密度膽固醇(LDL),並增加高密度膽固醇(HDL)。

9.低脂牛奶



牛奶中的鈣、鉀、鎂能幫助調節血壓,但蕭瑋霖建議選擇低脂牛奶,以免飽和脂肪酸對血膽固醇影響較大。

10.低鈉飲食



飲食上攝取過多鈉含量,是造成血壓過高的主因,會加重高血壓,建議盡量選擇低鈉飲食。

