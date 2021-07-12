YSL奢金卡夾9千有找！「網購」萬元內單品推薦　還有超美AirPods皮套

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝 品牌官網

隨著LOUIS VUITTON、FENDI與PRADA相繼在台灣開通線上購物，讓時尚迷們即便是居家防疫，仍然能入手時下最新單品，近日SAINT LAURENT也跟進這波電商潮推出網購平台，《ET FASHION》趁機特搜出多款不到萬元SAINT LAURENT單品配件，宅家只要動動指就能一次打包帶走！

▲SAINT LAURENT 粒面壓花皮革字母卡夾，NT$8,900。

SAINT LAURENT經典的V字絎縫，在卡夾極簡的輪廓中透出俐落設計感，中央標誌性的「YSL」金屬Logo，散發品牌一如往常的奢華魅力，令人第一眼看見就吸睛，另外卡夾的粒面皮革材質能防止表面刮傷，即便是粗心的女孩也可以輕鬆入手，系列更一口氣推出經典黑、卡其綠、淡雅灰，以及奶茶色等款式，增添的收藏選擇。

▲SAINT LAURENT FRAGMENT 粒面皮革零錢卡夾，NT$8,900。

若是覺得只有卡槽不夠用的話，可以選擇卡夾零錢包，同樣在小皮件上隔出了5層間隔，另外附有拉鍊區可以放置銅板或發票，銀飾配件與低調的SAINT LAURENT印花字樣，很適合喜歡簡約風格的女孩。

▲SAINT LAURENT AirPods皮革保護套，NT$9,500。

SAINT LAURENT AirPods 皮革保護套的奢華黑金配色，帶出品牌招牌的性感韻味，另外還貼心附上金屬圓形扣環，方便出門時掛在包包或是鑰匙圈上，在科技時代，精品推出Air Pods保護套早已是常見事，但此款不用萬元的價格，更是在一眾精品Air Pods保護套中引起強烈關注。

▲SAINT LAURENT 多繞繩皮革手環，NT$8,250。

推薦完小皮件讓我們將目光放向飾品區，本季的新款系列也有萬元內單品，以質感的小羊皮打造出繞繩皮革手環，再綴上刻有SAINT LAURENT字樣的金屬銘牌，整體遊走在優雅與率性之間，極簡模樣悄悄透出復古韻味，不論穿搭哪種造型都時髦百搭。

▲SAINT LAURENT「YSL」金屬戒指，NT$7,700。

▲SAINT LAURENT「YSL」金屬耳環，NT$8,250 。

▲SAINT LAURENT「YSL」金屬手鍊，NT$9,500 。

作為品牌招牌Logo的「YSL」字樣，幾乎可以看見它穿梭在SAINT LAURENT所有經典單品之中，品牌更是直接將「YSL」以金屬字樣彎曲，巧妙打造出鏤空感戒指，並推出金、銀兩種色系，除了戒指之外，同系列的還有耳環、手鍊可供選擇，簡約率性的輪廓則呼應了不羈特質。



【同場加映 萬元內精品推薦】

PRADA

▲PRADA Air Pods Pro保護套，NT$ 12,500。

令少女們超級心動的粉嫩馬卡配色，PRADA也沒放過，Saffiano防刮皮革製成的Air Pods Pro保護套，精緻簡約中央的倒三角logo，也隨著保護套配色變成粉、青綠、粉藍色，搭配的登山鉤與圓環，隨時可以遊走在包包或是鑰匙上。

▲PRADA （右）Smalto Jewels耳環、（左）吊墜耳環、（右上）流蘇吊墜耳環，NT$ 14,500。

將PRADA標誌的倒三角符號以925純銀製成，前衛、叛逆感十足的俐落耳環，除了簡潔的重點款式，PRADA也以黑色寶石串成流蘇演繹龐克元素，中性的設計很適合日常穿搭個性的女孩與男孩。

LOUIS VUITTON

▲Monogram卡片夾，NT$7,700。

近來女孩們瘋狂著迷於裝不下什麼東西的「小廢包」，迷你的空間就連收納在包款裡的小包們也要一起精簡，設有三個夾層的卡片夾，很適合科技發達，到哪都可以刷卡的時代，佈滿Monogram老花帆布彰顯平牌奢華感，簡約的設計輪廓依然時髦，不論女性、男性都合用。

▲LV Essential V 耳環，NT$10,000。

LV的ESSENTIAL V耳環簡單細節同樣不失風格，率性的幾何「V」字圖騰，輕鬆點綴日常穿搭，同時加入精緻的「LV」logo於中央，增添設計質感與收藏價值。

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