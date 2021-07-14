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《模範計程車》第二季開拍！複習扎心金句：過好自己的人生，才是真正復仇

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▲ 模範計程車金句 。（圖／翻攝FB）

▲盤點《模範計程車》扎心金句，一語道出對現實的無奈、與不公感。（圖 / 翻攝FB@SBS，以下同）

編輯 / Jhen

除了《遺物整理師》之外，同樣由李帝勳主演的《模範計程車》講述「以惡制惡」的犯罪類型韓劇，也在前陣子完結後創下收視新高，劇中以「代客復仇」為主軸，為社會中無法受到法律保障的被害者們進行復仇計畫，雖然是改編自同名網路漫畫，但劇中多引用自韓國真實案件，寫實拍攝手法加上以暴制暴的劇情，讓劇迷們看得十分痛快！

《模範計程車》也出現多句扎心台詞，點出對於現實的無奈、以及不公感，引人深思，近日《模範計程車》更傳出即將開拍第二季，最後一集的伏筆也燒得觀眾心癢癢，以下盤點《模範計程車》劇中扎心金句，為即將迎來的第二季複習。

▲ 模範計程車金句 。（圖／翻攝FB）

「罪的重量不會因為年輕就變輕，因為不管是誰丟的石頭，最終還是會落下。」

「單靠毀掉對方並不能完成復仇，只有你徹底過好自己的人生時，才是真正的完成復仇。」

「對有些人來說可能是學生時期的一件小事，但對有些人來說是生死攸關的問題。」

▲ 模範計程車金句 。（圖／翻攝FB）

「法律天高地遠，權力近在眼前；法律天高地遠，拳頭近在眼前。陷入危機的弱者要等法律幫忙根本是天方夜譚。」

「所有的選擇都會有犧牲，我只是付出了那個代價而已。」

「在往後的人生中你還會學到很多道理，但你要記住一點，世界上沒有免費的計程車。」

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